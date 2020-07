Video/ Verona Parma (3-2): highlights e gol. La chiude Pessina all’81’!

Partita “allegra” tra Verona e Parma, una sorta di ultima chiamata per l’Europa tra scaligeri e ducali: chi vince può continuare a sognare e ci riesce il Verona, anche se come contro l’Inter era stato il Parma ad iniziare meglio la gara, con Kulusevski che sblocca il risultato al 14′. Il gol subito però risveglia il Verona che aumenta il ritmo nel primo tempo e trova il pari proprio sul filo dell’intervallo: fallo di Bruno Alves su Di Carmine al 46′ in area e lo stesso Di Carmine trasforma il penalty dell’1-1. Come si vede nel video di Verona Parma, è botta e risposta nel secondo tempo, al 9′ della ripresa un gran destro a giro di Zaccagni lascia di stucco Sepe, ma il Parma non impiega molto a pareggiare, con Gagliolo al 19′ che ribatte a rete una respinta di Silvestri su una conclusione dell’inesauribile Kulusevski. La sfida sembra più che mai aperta, ma al 36′ su un lancio dalle retrovie Verre beffa Karamoh e riesce ad appoggiare a Pessina, tutto libero, che scarica a rete il gol del definitivo 3-2. 6′ di recupero e il Parma cerca di aumentare i giri, ma gli affondi di Gervinho non trovano successo e il Verona blinda una vittoria che permette di continuare a sognare l’Europa League.

LE DICHIARAZIONI

E’ Mattia Zaccagni a commentare la vittoria che rilancia il Verona in zona Europa League: “Ieri il mister mi ha fatto i complimenti: si vede che mi ha spronato e oggi sono riuscito a buttarla dentro. Il nostro obiettivo rimane la salvezza finché non c’è la certezza matematica. Siamo molto contenti della vittoria di oggi, ci porta a buon punto. Se parlo d’Europa mi ammazza il mister (ride, ndr). Noi andiamo avanti partita per partita.” Anche Matteo Paro, vice di Juric, ha parlato dell’importante vittoria degli scaligeri: “I ragazzi sono stati bravissimi. In questo tipo di campionato diventano fondamentali tutti i giocatori della rosa: com’è stato bravo chi ha giocato prima lo è stato chi è entrato. Credo sia stata la vittoria di un gruppo che ha lavorato duramente, con grande spirito e creando qualcosa di bello. Adesso dobbiamo solo continuare, per provare a fare il meglio possibile. Noi puntiamo sul lavoro, a divertirci, a cercare di fare bene sempre. È nello spirito di questo gruppo. Da adesso in avanti penseremo a fare bene, cercando di fare più punti possibili. È un campionato diverso. Giocando ogni tre giorni è difficile affrontare le partite allo stesso modo.”

