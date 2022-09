Video/ Verona Sampdoria (2-1) gol e highlights: accade tutto nel primo tempo

La sfida tra Verona e Sampdoria si consuma tutta negli ultimi minuti del primo tempo (come scopriremo nel video Verona Sampdoria 2-1), quando i blucerchiati si portano momentaneamente in vantaggio grazie allo splendido gol di Caputo che semina Dawidowicz e dal nulla si inventa un sinistro a giro che non lascia scampo a Montipò. Gli scaligeri, che fino ad allora avevano prodotto ben poco in termini di occasioni e iniziative, si danno una bella svegliata e prima dell’intervallo ribaltano clamorosamente la situazione. Sfortunatissimo l’autogol di Audero: Henry stacca di testa scheggiando la traversa, il pallone sbatte addosso al portiere di origini albanesi che se la butta dentro da solo. Il numero 1 di Giampaolo si riscatterà nella ripresa con una serie di parate straordinarie su Lasagna (che spreca anche un’altra occasione grossa come una casa), Lazović (il migliore in campo), Veloso e Doig.

Ma non basteranno a salvare gli ospiti dal KO, nel recupero infatti il giovanissimo esterno scozzese aveva firmato al termine di un contropiede da manuale del calcio il 2-1 che sarebbe poi diventato definitivo dopo il triplice fischio di Valeri, arrivato allo scadere del 95’. Prima vittoria in campionato per il gruppo allenato da Cioffi che con questo colpo di reni si allontana dalle ultime posizioni della classifica. Situazione sempre più preoccupante per una delle due compagini ligure rimaste in Serie A dopo la retrocessione del Genoa, nervosismo alle stelle come dimostra lo sfogo di Quagliarella che quando è stato sostituito con Gabbiadini e si è accomodato in panchina se l’è presa con alcune bottigliette d’acqua che si trovavano nei paraggi. A 39 anni un calciatore normale comincerebbe a pensare se sia più conveniente fare l’opinionista su Sky oppure su DAZN, invece lui si arrabbia se non gioca benissimo o se il mister non lo tiene in campo dall’inizio alla fine.

VIDEO VERONA SAMPDORIA 2-1, LE DICHIARAZIONI

Le qualità di Thomas Henry abbiamo imparato ad apprezzarle la scorsa stagione quando indossava la maglia del Venezia, oggi è il Verona a beneficiare delle sue giocate: “Da quando sono arrivato qui è la prima volta che vinco al Bentegodi, ringrazio il pubblico per il sostegno, speriamo che questa vittoria sia la prima di una lunga serie. I tifosi ci hanno dato una carica incredibile, quando abbiamo preso gol era facile deprimersi, invece dagli spalti è arrivata quella spinta che serviva per ribaltare le sorti della partita”. Pur dovendo fare a meno di Faraoni, Gabriele Cioffi ha allestito una formazione di assoluto spessore: “Avevo chiesto un Verona colorato, ho ottenuto un arcobaleno. Peccato non sia arrivato il terzo gol che ci avrebbe fatto stare tranquilli nel finale, ma pazienza, sono contento lo stesso dell’atteggiamento e soprattutto di come la squadra ha mantenuto la calma e la lucidità quando siamo passati in svantaggio. Dedico la vittoria allo staff, dagli analisti ai fisioterapisti, c’è tutto un gruppo dietro che fa un lavoro enorme durante la settimana e sta a noi ripagare i loro sforzi quando scendiamo in campo”.

Le parole di Marco Giampaolo: “Abbiamo perso una partita folle, eravamo in pieno controllo, siamo andati in vantaggio e stavamo giocando bene. In pochi minuti abbiamo preso due gol che ci hanno rintronato, eppure dobbiamo avere la capacità di reagire e non perdere la testa durante i momenti più critici. A parte questo non me la sento di rimproverare nient’altro ai miei ragazzi, l’approccio era quello giusto, l’impegno e la cattiveria non sono mancati, semplicemente paghiamo a carissimo prezzo quel maledetto black-out prima della pausa”.

VIDEO VERONA SAMPDORIA 2-1, IL TABELLINO

VERONA-SAMPDORIA 2-1 (2-1)

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz (46’ Günter), Hien, Coppola; Terracciano (89’ Hongla), Veloso (85’ Depaoli), Ilić (73’ Tameze), Doig; Lazović, Lasagn (73’ Kallon); Henry. All. Gabriele Cioffi.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski (72’ Léris), Ferrari, Colley, Augello; Verre (59’ Djuričić), Vieira (72’ Villar), Rincón, Sabiri (79’ Pussetto); Quagliarella (59’ Gabbiadini), Caputo. All. Marco Giampaolo.

ARBITRO: Paolo Valeri (Sez. di Roma 2).

AMMONITI: 6’ Sabiri (S), 49’ Ilić (V), 61’ Henry (V), 61’ Colley (S).

RECUPERO: 3’ pt, 5’ st.

MARCATORI: 40’ Caputo (S), 44’ aut. Audero (V), 45’+3’ Doig (V).

