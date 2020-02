Video/ Vibonese Viterbese (3-2): highlights e gol. Emmausso match-winner (Serie C)

Il video con gli highlights di Vibonese Viterbese 3-2 ci mostra i cinque gol che hanno caratterizzato la sfida valevole per il 26^ turno di Serie C girone C, con gli ipponici che ritrovano la vittoria dopo oltre due mesi di digiuno. I tusci hanno letteralmente regalato il primo tempo agli avversari che sono andati a segno per due volte con Bernardotto e Bubas. L’attaccante argentino è stato bravo a mantenere il sangue freddo dagli undici metri trasformando perfettamente un calcio di rigore causato da Baschirotto che per fermare il lanciatissimo Berardi è stato costretto a commettere fallo da ultimo uomo. Cartellino rosso ed espulsione inevitabile per il difensore centrale di Calabro che ha lasciato i suoi in dieci uomini. Sotto di due gol e in inferiorità numerica la Viterbese non si è comunque persa d’animo con Bunino che verso la mezz’ora ha sfiorato l’1-2 scheggiando la traversa con un colpo di testa. Nella ripresa la partita cambia completamente volto, dopo che Bubas manca l’appuntamento con la doppietta personale e la rete del tris che avrebbe definitivamente archiviato la pratica a mezz’ora dalla fine, i laziali raddrizzano la barca nel giro di 6 minuti con Negro e Tounkara. Tutto da rifare per gli uomini di Modica che rischiano pure di farsi ribaltare dagli avversari con Mengoni che salva la situazione facendo il suo dovere nei confronti di Urso. Tuttavia proprio nel momento peggiore ci pensa Emmausso a risolvere il match con un calcio di punizione da spellarsi le mani, finale beffardo per i gialloblù che pensavano di cavarsela almeno con un pareggio e quindi tornano a casa a mani vuote. CLICCA QUI PER IL VIDEO CON GLI HIGHLIGHTS E I GOL DI VIBONESE VITERBESE 3-2 (da elevensports.it)

IL TABELLINO

VIBONESE-VITERBESE 3-2 (2-0)

VIBONESE (4-3-3): Mengoni; Ciotti (79′ Battista), Redolfi (46′ Malberti), Altobello, Tito; Tumbarello, Signorelli, Pugliese; Berardi (56′ Del Col), Bubas (79′ Taurino), Bernardotto (56′ Emmausso). All. Giacomo Modica.

VITERBESE (3-4-1-2): Vitali; Negro, Markic, Baschirotto; De Giorgi, Bensaja, Besea (79′ Antezza), Errico (56′ Urso); Molinaro; Bunino (55′ Simonelli, 84′ Bianchi), Tounkara. All. Antonio Calabro.

ARBITRO: Michele Giordano (sez. di Novara).

AMMONITI: Redolfi (VB), De Giorgi (VT), Signorelli (VB), Besea (VT), Ciotti (VB), Antezza (VT), Mengoni (VB), Bensaja (VT).

ESPULSO: 25′ Baschirotto (VT) per fallo da ultimo uomo.

RECUPERO: 1′ pt, 5′ st.

MARCATORI: 11′ Bernardotto (VB), 26′ rig. Bubas (VB), 65′ Negro (VT), 71′ Tounkara (VT), 88′ Emmausso (VB).





