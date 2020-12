Video/ Vicenza Entella (0-1) highlights e gol. Koutsoupias regala la vittoria ai suoi

Ora possiamo dirlo, la Virtus Entella si è finalmente sbloccata, come si evince dal video con gli highlights del match contro il Vicenza, che si è concluso sul risultato di 0-1 in favore della squadra allenata da Vincenzo Vivarini. Dopo il tris rifilato al Pescara, la compagine ligure si aggiudica un altro scontro diretto e torna a vedere la zona salvezza, oltre ad aver scavalcato l’Ascoli al penultimo posto in classifica. Soprattutto nella prima frazione di gioco il Lanerossi prova a sfruttare il punto debole degli avversari, le palle inattive, e così si rende pericoloso su calcio di punizione con Giacomelli e sugli sviluppi di un tiro dalla bandierina con Guerra che sfiora la traversa. Di Carlo, che nelle fasi iniziali del match deve rinunciare all’infortunato Meggiorini, si affida a Longo che assieme a Jallow mette alle corde la retroguardia ospite, ma tra i due non c’è molta intesa.

A inizio ripresa infatti l’attaccante gambiano preferisce fare tutto da solo invece di servire il compagno libero al centro dell’area di rigore e che non avrebbe avuto problemi a gonfiare la rete. L’ex-centravanti della Salernitana si intestardisce e così calcia addosso a Russo che poi nelle fasi conclusive del match si rivela determinante dicendo più volte di no ai padroni di casa che sprecano tante occasioni. A differenza dell’Entella, molto più cinica e concreta davanti a Grandi che compie un autentico miracolo su De Luca ma non può far nulla sul tap-in successivo di Koutsoupias, primo gol in campionato per il greco che decide così la contesa. Arriva la seconda sconfitta di fila per il Vicenza che vede riavvicinarsi pericolosamente la zona retrocessione e sicuramente sarà tra le società più attive nella prossima sessione invernale di calciomercato al via il prossimo 4 gennaio. CLICCA QUI PER IL VIDEO VICENZA ENTELLA

VIDEO VICENZA ENTELLA 0-1, IL TABELLINO

VICENZA-ENTELLA 0-1 (0-0)

VICENZA (4-4-2): Grandi; Zonta, Cappelletti, Bizzotto (80’ Padella), Beruatto; Guerra (80’ Gori), Scoppa, Cinelli, Giacomelli (69’ Dalmonte); Jallow (69’ Marotta), Meggiorini (20’ Longo). All. Domenico Di Carlo.

ENTELLA (4-4-2): Russo; Cleur, Coppolaro, Chiosa, Pavic; Koutsoupias, Paolucci (72’ Crimi), Settembrini (58’ Brescianini), Schenetti (72’ Cardoselli); Mancosu (58’ Brunori), De Luca (82’ Costa). All. Vincenzo Vivarini.

ARBITRO: Alberto Santoro (Sez. di Messina).

AMMONITI: 7’ Paolucci (E), 13’ Beruatto (V), 40’ De Luca (E), 63’ Chiosa (E), 73’ Koutsoupias (E), 73’ Marotta (V), 88’ Longo (V), 90’+2’ Scoppa (V)

RECUPERO: 3’ pt, 5’ st.

MARCATORI: 60’ Koutsoupias (E).



