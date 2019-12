Video/ Vicenza Feralpisalò (0-1): highlights e gol. Ai gardesani basta Maiorino!

Rigori, tensioni ed emozioni nella sfida di Coppa Italia tra Vicenza Feralpi Salò. Come si vede nel video di Vicenza Feralpisalò, al Romeo Menti la decide l’ex biancorosso Maiorino, che sbatte fuori dalla competizione i padroni di casa. Gli uomini allenati da Di Carlo non deludono il mister dal punto di vista dell’impegno e dell’applicazione, ma anche gli ospiti scendono in campo con le giuste motivazioni. Il video della partita svela due occasioni interessanti per Saraniti: al quinto minuto colpisce di testa sul traversone di Zonta e al ventiseiesimo ci prova sull’assist di Zonta, ma in entrambe le circostanze De Lucia è attento e non si lascia sorprendere. La Feralpi Salò non sta di certo a guardare e se la gioca a viso aperto, confezionando la migliore occasione al quarto d’ora con un tentativo di Magnino su cui Albertazzi smanaccia. Nel secondo tempo il Vicenza aumenta l’intensità, costringendo la Feralpi Salò ad un’ingenuità che costa un calcio di rigore. Dagli undici metri per i biancorossi si presenta Saraniti, che però sbaglia davanti a De Lucia. Passano pochi minuti e la Feralpi si conquista un penalty che l’arbitro assegna tra le proteste. L’ex Maiorino è glaciale e insacca alle spalle di Albertazzi: 0-1. Il Vicenza non molla e nel finale ci prova prima con Arma che non inquadra la porta, poi ancora con una serie di iniziative corali che la Feralpi riesce a soffocare sul nascere. Termina 0-1: passano gli ospiti.

IL TABELLINO

L.R. VICENZA (4-3-1-2): Albertazzi; Bianchi, Pasini, Bizzotto, Liviero; Emmenuello, Scoppa, Zonta; Zarpellon; Guerra, Saraniti. All. Di Carlo

A disposizione: Pizzignacco, Grandi, Cinelli, Arma, Bruscagin, Padella, Marotta, Tronco, Bonetto, Barlocco, Pontisso, Vandeputte

FERALPISALÒ (4-3-2-1): De Lucia; Zambelli, Legati, Giani, Contessa; Magnino, Pesce, Altobelli; Maiorino, Ceccarelli; Stanco. All. Sottili

A disposizione: Liverani, Eleuteri, Mordini, Rinaldi, Tirelli, Caracciolo, Altare, Carraro, Scarsella, Hergheligiu, Guidetti.

ARBITRO: Bitonti di Bologna (Pragliola e Lencioni)

RETI: 18′ st Maiorino (F) rig.

NOTE: al 6′ st De Lucia (F) ha parato un rigore a Saraniti (V)

