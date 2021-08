Video/ Vicenza Frosinone (0-2): gol e highlights, colpo dei ciociari (Serie B)

VIDEO VICENZA FROSINONE (0-2): I CIOCIARI VINCONO AL MENTI

Vicenza Frosinone si accende dopo una manciata di minuti, coi padroni di casa vicini al gol con Diaw: come si evince dagli highlights video della partita, l’attaccante vicentino è bravissimo ad approfittare di una disattenzione di Gatti, ma non altrettanto lucido a tu per tu con Ravaglia; il suo tiro infatti è tutt’altro che irresistibile e i ciociari tirano un sospiro di sollievo. Al decimo del primo il Vicenza è già costretto ad una sostituzione forzata, con Calderoni che viene rimpiazzato da Bruscagin causa infortunio. I ritmi sono alti e l’intensità si vede soprattutto a centrocampo, dove per poco non fioccano cartellini gialli. I padroni di casa sembrano in palla e tornano a farsi vedere in attacco con una girata pericolosa del solito Daiw, su cui Ravaglia deve metterci i guantoni. Superato il trentacinquesimo minuto del primo tempo, il Frosinone getta alle ortiche un ghiotto contropiede, con Ciano che spedisce da posizione invitante sopra la traversa.

VIDEO VICENZA FROSINONE: IL SECONDO TEMPO

Il gol è solo rimandato perché dopo pochi minuti dal ritorno in campo, nella ripresa, l’attaccante si fa perdonare con un bel colpo di testa. 1-0 Frosinone. Il Vicenza corre ai riparti con alcuni cambi in campo ed una variazione del modulo. I ciociari però acquisiscono sicurezza ed entusiasmo e continuano a premere sull’acceleratore. Il raddoppio non è immediato ma arriva a dieci minuti dalla fine, quando il direttore di gara, forse un po’ generosamente, assegna un penalty agli ospiti per la spallata dentro l’area di Proia su Tribuzzi. Dal dischetto si presenta Maiello, che con grande freddezza trafigge Pizzagnacco e mette in ghiaccio la vittoria. Gli uomini di Di Carlo provano a reagire, ma ormai il Frosinone ha la gara in pugno. E la conduce in porto senza particolari problemi. Finisce 2-0 in favore degli uomini di Grosso.

VICENZA (4-3-1-2): Pizzagnacco; Di Pardo (13’ st Ierardi), Cappelletti, Brosco, Calderoni (10’ st Bruscagin); Zonta (13’ st Giacomelli), Rigoni (13’ st Pontisso), Proia; Dalmonte; Diaw, Lanzafame (27’ st Longo).

A disposizione: Grandi, Confente, Pasini, Padella, Longo, Crecco, Mancini, Sandon

Allenatore: Di Carlo.

FROSINONE (4-3-3): Ravaglia; Zampano, Gatti, Szyminski, Cotali; Garritano (44’ st Hauodi), Maiello, Boloca; Canotto (44’ st Satariano), Ciano (31’ st Tribuzzi), Zerbin (31’ st Charpentier).

A disposizione: De Lucia, Palmisani, Bevilacqua, Kremenovic, Koblar, Klitten, Rohden

Allenatore: Grosso.

Arbitro: Signor Daniele Minelli di Varese; assistenti Sigg. Francesca Di Monte di Chieti e Alessio Saccenti di Modena; Quarto Uomo Signor Daniele Perenzioni di Rovereto; Var Sig. Luigi Nasca di Bari, Avar Sig, Oreste Muto di Torre Annunziata.

Marcatore: 4’ pt Ciano, 35’ st Maiello (rigore).

Note: spettatori: 3.500 circa (di cui 60 da Frosinone); angoli: 12-2 per il Frosinone; ammoniti: 12’ pt Zerbin, 23’ pt Zampano, 26’ pt Bruscagin, 25’ st Proia, 28’ st Longo, 36’ st Diaw; espulso: al 36’ pt Magalini (ds del Vicenza); recuperi: 2’ pt; 4’ st.

