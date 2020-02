Video/ Vicenza Gubbio (0-0): highlights. Un punto a testa al Menti (Serie C)

Allo Stadio Romeo Menti le formazioni di Vicenza e Gubbio non si fanno del male senza andare oltre un pareggio a reti inviolate per 0 a 0. Come si vede nel video di Vicenza Gubbio, nelle fasi iniziali del primo tempo, dopo una breve fase di studio iniziale, i padroni di casa guidati dal tecnico Di Carlo tentano di passare in vantaggio tramite gli spunti provati al 15′ da Marotta, al 22′, al 28′ ed al 33′ da Barlocco. Lo stesso Marotta si rifa vedere nel finale di frazione ma l’occasione migliore del match capita forse ai rossoblu in avvio di ripresa. La conclusione di Tavernelli si tampa infatti contro la traversa della porta vicentina intorno al 47′ e, per il resto del secondo tempo, nessuna delle due compagini riesce a creare occasioni migliori per spezzare l’equilibrio. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Fontani, proveniente dalla sezione di Siena, ha estratto il cartellino giallo per nove volte ammonendo rispettivamente Cinelli, Marotta, Barlocco, Cappelletti e Padella da un lato, Malaccari, Tavernelli, Maini e Filippini dall’altro. Il punto conquistato in questo ventiquattresimo turno di campionato permette rispettivamente al Vicenza di salire a quota 56 nella classifica del girone B di Serie C mentre il Gubbio si porta a quota 25 punti.

IL TABELLINO

Vicenza-Gubbio 0 a 0

VICENZA – Barlocco, Bruscagin, Cappelletti D., Cinelli A., Grandi(P), Guerra, Marotta, Padella, Rigoni, Tronco, Vandeputte. A disp.: Albertazzi(P), Arma, Bianchi, Bizzotto, Liviero, Nalini, Pasini N., Pontisso, Saraniti, Scoppa, Zarpellon, Zonta. All.: Di Carlo.

GUBBIO – Bacchetti, Cinaglia, Coda, Filippini, Gomez J., Maini, Malaccari, Megelaitis, Ravaglia F.(P), Ricci L., Tavernelli. A disp.: Bangu, Benedetti, Bove, Dubickas, Konate D., Munoz R., Zanellati(P), Zanoni. All.: Torrente.

Arbitro: Fontani (Siena).

Ammoniti: Cinelli, Marotta, Barlocco, Cappelletti, Padella(V); Malaccari, Tavernelli, Maini, Filippini(G).

