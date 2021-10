Video/ Vicenza Reggina (0-1) highlights e gol: gli amaranto si riprendono (Serie B)

VIDEO VICENZA REGGINA (0-1): SORRIDONO GLI AMARANTO

La vittoria nello scontro diretto con il Pordenone prima della sosta aveva illuso i tifosi del Vicenza che la squadra – affidata da qualche settimana a Brocchi – avesse trovato la luce in fondo al tunnel. Invece contro la Reggina è arrivata la settima sconfitta in otto gare, i berici restano quindi al penultimo posto nella classifica del campionato di Serie B, situazione che diventa di nuovo critica per il Lanerossi che nonostante il cambio di allenatore continua a fare molta fatica. Sin dal fischio d’inizio dell’arbitro Gariglio si è capito facilmente che sarebbe stata un’altra giornata di pura sofferenza per i padroni di casa – non è servito ampliare la capienza del Menti al 75% e avere di conseguenza un maggior numero di tifosi sugli spalti – con gli ospiti che si proponevano spesso e volentieri in avanti mettendo in seria difficoltà la retroguardia locale. A dire il vero qualche occasione per portarsi in vantaggio il Vicenza ce l’ha avuta, come al 17’ quando Ranocchia su calcio di punizione dal limite ha sfiorato l’incrocio dei pali facendo prendere un bello spavento a Turati – che non ha fatto rimpiangere Micai, assente per squalifica.

Risultati Serie B, classifica/ Diretta gol live score dei posticipi (8^ giornata)

VIDEO VICENZA REGGINA: I CALABRESI TENGONO

Mentre Diaw su azione non è riuscito a servire Belmonte al centro dell’area di rigore oppure a inquadrare il bersaglio con un colpo di testa. Poco dopo la mezz’ora ci ha pensato Galabinov – su assist di Di Chiara, incontenibile sulla fascia sinistra – a sbloccare la contesa e a portare avanti la squadra di Aglietti. Che prima dell’intervallo ha rischiato di essere raggiunta dagli avversari, con Longo che non è riuscito però ad aggiustare la mira in girata. Nella ripresa altra chance colossale su calcio piazzato con il nuovo entrato Taugourdeau che scheggia il palo e Stravropoulos bravissimo ad anticipare Diaw che stava per segnare con un tap-in a porta vuota. Da quel momento in poi il Vicenza non riuscirà più a creare nient’altro in termini di azioni offensive e nonostante i 6 minuti di extra-time concessi dal direttore di gara gli amaranto hanno sofferto il giusto per difendere lo 0-1 e tenersi stretti i tre punti e rimanere in zona play-off, cancellando quindi la sconfitta con il Pisa di due settimane fa.

Diretta/ Como Alessandria (risultato finale 2-0) : la chiude Parigini!

VIDEO VICENZA REGGINA 0-1, IL TABELLINO

VICENZA-REGGINA 0-1 (0-1)

VICENZA (3-4-1-2): Grandi; Brosco, Padella, Pasini; Di Pardo, Ranocchia (55’ Taugourdeau), Zonta (76’ Pontisso), Calderoni (77’ Crecco); Dalmonte (76’ Proia); Diaw, Longo (55’ Meggiorini). All. Cristian Brocchi.

REGGINA (4-2-3-1): Turati; Loiacono (75’ Lakicevic), Cionek, Stavropoulos, Di Chiara; Bianchi (65’ Hetemaj), Crisetig; Ricci (64’ Laribi), Ménez (70’ Rivas), Bellomo (75’ Cortinovis); Galabinov. All. Alfredo Aglietti.

ARBITRO: Matteo Gariglio (Sez. di Pinerolo).

AMMONITI: 17’ Bianchi (R), 22’ Longo (V), 24’ Diaw (V), 56’ Pasini (V), 87’ Meggiorini (V).

RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA/ Diretta gol: il Como vince e respira! Live score

RECUPERO: 2’ pt, 6’ st.

MARCATORI: 32’ Galabinov (R).

CLICCA QUI PER IL VIDEO DI VICENZA REGGINA (da sky.it)



© RIPRODUZIONE RISERVATA