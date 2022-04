Video/ Villarreal Bayern Monaco (1-0) gol e highlights: Danjuma piega i panzer

Villarreal-Bayern Monaco 1-0 si candida a partita dell’anno: all’Estadio de la Ceramica i sottomarini gialli piegano i campioni di Germania grazie al gol di Danjuma che nelle fasi iniziali del match valevole per l’andata dei quarti di Champions League buca Neuer e porta avanti la squadra di Unai Emery che in seguito sfiora più volte il raddoppio, vedendosi annullare a ridosso dell’intervallo il bis di Coquelin che aveva segnato con una perla balistica – un cross che si trasforma nel più beffardo dei tiri. Il VAR inchioda il numero 19 che era in fuorigioco e tiene a galla gli uomini di Nagelsmann che a inizio ripresa vanno a un passo dal pareggio con Gnabry, mentre Muller non trova la deviazione a due passi dalla porta. In contropiede i padroni di casa colpiscono il palo con Gerard Moreno, il nuovo entrato Pedraza grazia gli ospiti, dall’altra parte del campo Rulli fa buona guardia su Lewandowski (oggi impalpabile) e Alphonso Davies, quest’ultimo al rientro dopo il lungo stop dovuto alla miocardite da Covid e la cui tenuta fisica ha sorpreso tutti, visto che al novantesimo era quello che correva più di tutti. Il portiere argentino è stato supportato in maniera egregia dai difensori, in particolare da Pau Torres che non ha mai lasciato un metro di spazio a Musiala ed è stato provvidenziale nel deviare in calcio d’angolo la conclusione insidiosa di Coman. Neanche i cambi servono a qualcosa, Sané tira solo stracci bagnati e Goretzka entra giusto per farsi spaccare la testa e abbandonare il campo sanguinante, forse una delle immagini più emblematiche di una serata già entrata di diritto nella storia. Ma ovviamente non è finita qui, tra una settimana all’Allianz Arena ci sarà la resa dei conti, e in casa i bavaresi si trasformano letteralmente. Chiedere conferma al Salisburgo… CLICCA QUI PER IL VIDEO DI VILLARREAL BAYERN MONACO 1-0

VIDEO VILLARREAL BAYERN MONACO 1-0, LE DICHIARAZIONI

Giovani Lo Celso, uno dei migliori in campo, parla a nome di tutti i suoi compagni: “Alla vigilia il Bayern era certamente favorito, ma noi abbiamo dato il massimo per ribaltare il pronostico. Siamo una squadra affamata e abbiamo dimostrato di esserlo più di loro, attraverso una prestazione eccezionale e se devo essere sincero il risultato ci sta pure un po’ stretto. Non potrei essere più orgoglioso, abbiamo concesso pochissimo agli avversari, sapevamo che se gli avessimo regalato palloni ci saremmo scavati la fossa da soli. Nei novanta minuti abbiamo creato una miriade di occasioni, facendo bella figura davanti al mondo intero”. Tutta l’esaltazione di Dani Parejo nelle seguenti dichiarazioni: “È stata una prestazione top. Abbiamo saputo soffrire, abbiamo attaccato bene e il Bayern raramente ha creato occasioni nette. Abbiamo battuto una delle migliori squadre del mondo”. Julian Nagelsmann riconosce i meriti degli avversari e i demeriti propri: “Meritavamo di perdere, non siamo stati bravi, nel primo tempo abbiamo commesso troppi errori in difesa e abbiamo creato pochissimo in attacco. Nella ripresa sono saltati gli schemi e in campo non ci si capiva più nulla. Ci siamo fatti prendere dalla frenesia di segnare a tutti i costi e abbiamo perso il controlo il situazione, abbiamo rischiato di subire almeno un altro paio di gol e ci hanno graziato”.

VIDEO VILLARREAL BAYERN MONACO 1-0, IL TABELLINO

VILLARREAL-BAYERN MONACO 1-0 (1-0)

VILLARREAL (4-3-3): Rulli; Foyth (81’ Aurier), Albiol, Pau Torres, Estupinan; Coquelin (59’ Pedraza), Capoue, Parejo; Gerard Moreno, Danjuma (81’ Chukwueze), Lo Celso. All. Unai Emery.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Pavard (71’ Sule), Upamecano, Luis Hernandez, Alphonso Davies; Kimmich, Musiala; Coman, Muller (62’ Goretzka, 90’+5’ Roca), Gnabry (62’ Sané); Lewandowski. All. Julian Nagelsmann.

ARBITRO: Anthony Taylor (ENG).

AMMONITI: 75’ Estupinan (V).

RECUPERO: 2’ pt, 4’ st.

MARCATORI: 8’ Danjuma (V).

