Video/ Virtus Bologna Partizan (82-84): highlights. Che rimonta per Trinchieri!

Al PalaDozza il Partizan Belgrado supera in trasferta la Segafredo Virtus Bologna per 84 a 82, rimontando in extremis. Come si vede nel video di Virtus Bologna Partizan, nelle battute iniziali del primo tempo tutte e due le compagini dimostrano di avere qualche problema in fase di realizzazione ed il punteggio rimane infatti bloccato per almeno due minuti e mezzo dall’avvio del match. Il cronometro scorre e, lentamente, i padroni di casa allenati da coach Djordjevic sembrano in grado di avere la meglio sui rivali di giornata, facendo loro il parziale per 18 a 13 ed insistendo poi nel secondo quarto fino a toccare il 29 a 22 prima di rientrare negli spogliatoi per l’intervallo lungo. Al rientro sul parquet dopo il riposo, la formazione serba allenata da coach Trinchieri sembra capace di trovare lo spirito giusto per rimontare ed infatti si aggiudicano il parziale per 28 a 21. I bianconeri emiliani tentano inutilmente di rispondere colpo su colpo agli avversari e, negli ultimi dieci minuti dell’incontro, gli ospiti appaiono sempre di più incontenibili e riescono ad completare il sorpasso per merito del 21 a 14 registrato nel quarto finale. Il successo ottenuto all’interno delle mura amiche in questo quinto turno europeo permette al Partizan di raggiungere un record di 4-1 nella classifica del gruppo E delle Top 16 di EuroCup mentre la sconfitta costa il 3-2 alla Virtus Bologna, ora costretta a vincere in casa del Darussafaka per passare il turno.

LE STATISTICHE

Analizzando le statistiche dell’incontro emerge come la partita sia stata sostanzialmente molto combattuta a cominciare dalla migliore percentuale al tiro finale fatta registrare dalla squadra uscita sconfitta, ovvero la Virtus Bologna: il 43,3% contro il 42,6% complessivo, dato questo che comprende la superiorità degli italiani nelle conclusioni dalla distanza e nei tiri liberi dalla lunetta. Gli emiliani di coach Djordjevic hanno agito meglio a rimbalzo in confronto ai colleghi allenati da coach Trinchieri, 33 a 27 quelli totali dei quali 10 pari in attacco e 23 a 17 in difesa, ma hanno pure perso più palle, ben 19 a 13, e ne hanno rubate un numero inferiore, 6 a 8. I migliori marcatori assoluti della serata sono stati rispettivamente il numero 2 Torrian Walden grazie ai 29 punti messi a segno in favore dei serbi mentre, sul fronte opposto, si è invece distinto il numero 44 Milos Teodosic per merito dei 24 punti realizzati per gli emiliani. Infine, sotto l’aspetto disciplinare, la squadra più scorretta è stata la Segafredo Virtus Bologna a causa del 29 a 24 nel computo dei falli personali.

