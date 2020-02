Diretta Virtus Bologna Partizan/ Streaming video tv: rivincita Segafredo? (Eurocup)

Virtus Bologna Partizan si gioca alle ore 20:00 di mercoledì 5 febbraio, presso il PalaDozza: nella quinta giornata del girone E di basket Eurocup 2019-2020, ovviamente in Top 16, la Segafredo reduce dall’ennesima vittoria in campionato (questa volta nel testa-coda contro Pesaro) va a caccia di un successo che potrebbe voler dire qualificazione al prossimo turno, e dunque ai quarti di finale di un torneo che naturalmente Sasha Djordjevic. Avendo tre vittorie e una sola sconfitta nel girone (maturata proprio a Belgrado), la Virtus dovrà però eventualmente guardare a quello che succederà alla BLM Group Arena dove il Darussafaka è ospite di una Trento già eliminata: in caso di ko infatti sarebbe garantito il passaggio del turno con una giornata di anticipo, ma tutto sommato la qualificazione ai quarti potrebbe arrivare anche girando la differenza canestri rispetto alla partita di andata. Tuttavia, in Serbia la squadra di Andrea Trinchieri si era imposta con 18 punti di scarto: anche per una grande squadra come la Segafredo non sarà facile rimediare nella diretta di Virtus Bologna Partizan ma ora, siccome la palla a due si sta avvicinando, possiamo valutare quali siano i temi principali di una partita che rappresenta uno dei piatti forti di questa Top 16 di Eurolega.

La diretta tv di Virtus Bologna Partizan, salvo variazioni di palinsesto dell’ultima ora, non sarà trasmessa in diretta tv: per questa sfida di Eurocup potrete allora rivolgervi alla piattaforma Eurosport Player, che fornisce a tutti i suoi abbonati le partite del torneo in diretta streaming video. Ricordiamo anche la possibilità di essere costantemente informati sulle due squadre, le classifiche dei gironi e tutte le novità della Eurocup attraverso il sito ufficiale della manifestazione, che trovate all’indirizzo www.eurocupbasketball.com.

Virtus Bologna Partizan rappresenta una grande partita: lo si è capito, paradossalmente, all’inizio di gennaio quando una Segafredo dominante in campionato e senza alcun problema nel primo girone di Eurocup è stata demolita a Belgrado. Andrea Trinchieri ha confermato anche nella sua esperienza serba le qualità che lo avevano portato a disputare finali in Italia e proprio in Eurocup e a vincere il campionato in Germania, prendendosi con pieno merito l’Eurolega; quella del PalaDozza allora potrebbe essere una sorta di antipasto di una finale del torneo, perchè entrambe le squadre hanno tutte le possibilità di arrivare fino in fondo. Naturalmente Sasha Djordjevic, come già detto, punterà anche a ribaltare la differenza canestri: così facendo anche un’eventuale vittoria del Darussafaka in Trentino potrebbe essere ininfluente. Virtus che arriva dal doppio successo contro la stessa Dolomiti Energia, eliminata dalla competizione; in Serie A1 invece la capolista ha fatto il suo dovere battendo Pesaro nel proprio palazzetto e, approfittando dell’inattesa sconfitta di Sassari a Trieste, ha anche allungato in vetta. Tra poco si giocherà la Coppa Italia: un’altra occasione per mettere un trofeo in bacheca, arrivarci con i tasca i quarti di Eurocup sarebbe indubbiamente un bel biglietto da visita.



