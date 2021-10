Video/ Virtus Bologna Trieste (94-79): gli highlights. V nere a punteggio pieno

VIDEO VIRTUS BOLOGNA-TRIESTE (94-79) – LA SINTESI

Alla Virtus Segafredo Arena la Virtus Segafredo Bologna supera l’Allianz Pallacanestro Trieste per 94 a 79. Nel primo tempo le due compagini sembrano volersi dare battaglia rispondendosi colpo su colpo ma nel finale sono i padroni di casa allenati da coach Scariolo a racimolare sei punti di vantaggio. I minuti scorrono sul cronometro e le Vu Nere sembrano aver preso le misure agli avversari che perdono infatti il parziale per 22 a 15. Gli emiliani allungano così il distacco sfruttando nel migliore dei modi il 4 a 1 nelle palle rubate e rallenta i friulani soprattutto tramite il 3 a 7 nelle perse.

Nel secondo tempo gli alabardati gettano il cuore oltre l’ostacolo aggiudicandosi il parziale per 22 a 16 con l’obiettivo di acciuffare la Virtus e completare così una rimonta davvero sudata. I biancorossi lavorano molto bene in difesa e segnano molto sistemando qualche incertezza manifestata nel primo tempo, oltre ad agire meglio a rimbalzo per 11 a 7. Nell’ultima parte dell’incontro i bolognesi tornano a mostrare la brillantezza palesata nella prima metà della sfida e si impongono per 21 A 13 spegnendo le speranze triestine. I due punti conquistati all’interno delle mura amiche in questo quarto turno di campionato permettono alla Virtus Bologna di salire a quota 8 nella classifica della Lega A di basket mentre Trieste non si muove, rimanendo ferma con i suoi 4 punti.

LE STATISTICHE

Analizzando le statistiche dell’incontro emerge come la Virtus Bologna abbia saputo ottenere questo successo approfittando soprattutto degli errori commessi da Trieste nel possesso a giudicare dal 10 a 2 nelle rubate e soprattutto nell’8 a 14 nelle palle perse. Entrambe le squadre hanno effettuato una stoppata ciascuna così come hanno siglato 11 canestri a testa sia nei liberi che nelle triple. Il miglior marcatore assoluto della serata è stato il numero 1 Banks grazie ai 21 punti messi a segno per Trieste e sul fronte opposto si è invece distinto il numero 3 Marco Belinelli tramite i 20 punti siglati per Bologna. Infine, sotto l’aspetto disciplinare, la squadra più scorretta della serata è stata la Virtus Bologna a causa del 19 a 14 nel computo dei falli personali.

IL TABELLINO

VIRTUS BOLOGNA – Alibegovic, Belinelli, Pajola, Sampson, Weems. A disp.: Alexander, Ceron, Cordinier, Hervey, Mannion, Ruzzier, Tessitori. Coach: Scariolo.

TRIESTE – Banks, Grazulis, Konate, Mian, Sanders. A disp.: Campogrande, Cavaliero, Deangeli, Delia, Fernandez, Lever. Coach: Ciani.

