Video/ Virtus Francavilla Avellino (1-1): highlights e gol, pari inutile (Serie C)

Ecco il video di Virtus Francavilla Avellino, partita che si è giocata per la 25^ giornata nel girone C del campionato di Serie C. Spreca un’occasione d’oro la Virtus Francavilla, che non approfitta della contemporanea sconfitta della Cavese per guadagnare l’accesso alla zona play-off, comunque distante una sola lunghezza. Gli imperiali dominano per ampi tratti il confronto casalingo con Avellino, ritrovandosi addirittura in undici contro dieci negli ultimi quindici minuti di gioco, recupero compreso, salvo essere ripresi proprio all’ultima curva di un Gran Premio calcistico dalle forti emozioni. Eppure, la prima vera palla gol del match capita sui piedi dell’attaccante irpino Pozzebon, che da pochi metri dalla linea di porta centra una clamorosa traversa. I biancazzurri reagiscono e mantengono il pallino del gioco, ma intorno alla mezz’ora è ancora la formazione campana a sfiorare il vantaggio, con la punizione di Di Paolantonio dai venti metri che lambisce il palo. Al 42′, improvvisamente, Zenuni fa esplodere il “Giovanni Paolo II”, spedendo in rete una respinta del portiere avversario. Da sottolineare il bel gesto tecnico del numero 4 degli imperiali, che calcia al volo da trenta metri trovando lo specchio della porta.

VIDEO VIRTUS FRANCAVILLA AVELLINO: IL SECONDO TEMPO

Nella ripresa il copione del match pare non variare: al 51′ è Mastropietro a sfiorare il raddoppio, con una staffilata dal limite che termina di poco fuori. L’Avellino, in difficoltà fisica e tattica, prova a scuotersi con Pozzebon, che arpiona il pallone al limite dell’area e calcia senza pensarci troppo, costringendo Caporale agli straordinari. Al 78’ Delvino (Virtus Francavilla) si infortuna e viene rimpiazzato da Tiritello. Tre giri d’orologio più tardi, l’Avellino rischia di cestinare la partita, con la doppia ammonizione e la conseguente espulsione per Laezza; all’87’, infatti, i padroni di casa vanno a un passo dal 2-0 con Di Cosmo, ma Dini si distende e salva la propria porta. Nei cinque minuti di recupero, quando i giochi sembrano ormai chiusi, Albertini atterra un avversario in area di rigore: il direttore di gara non ha dubbi e indica il dischetto, sul quale si presenta Di Paolantonio. La tensione gli gioca un brutto scherzo e la sua conclusione viene neutralizzata da Poluzzi. La respinta del portiere, però, è corta e termina nuovamente sui piedi del capitano della compagine campana, che da due passi non sbaglia. Finisce 1-1, con un punto a testa che non modifica le gerarchie in classifica: Virtus Francavilla a quota 31 punti, Avellino che sale a 30.

CLICCA QUI PER IL VIDEO DI VIRTUS FRANCAVILLA AVELLINO, HIGHLIGHTS E GOL



