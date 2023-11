Video/ Virtus Francavilla Casertana (2-3) gol e highlights: Montalto regala la vittoria (11 novembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS VIRTUS FRANCAVILLA CASERTANA: SINTESI!

La Casertana sbanca il “Nuovarredo Arena”, campo della Virtus Francavilla, e porta a casa i tre punti. Andiamo a ripercorrere le fasi salienti della gara. Ci prova Izzillo, Venturi la mette in angolo. Polidori! La sbloccano i padroni di casa! Macca in mezzo, il centravanti di testa trova il gol. Polidori molto pericoloso, bravo Venturi. Azione personale di Montalto che si gira e calcia, palla fuori. Curcio! La riprende la Casertana! Da un cross colpo di testa che supera Forte. Artistico ha sui piedi la palla del vantaggio! Da solo contro Venturi spara sul portiere! Infortunio per Di Marco entra Carella. Curcio! Doppietta con la Casertana che la ribalta! Altro colpo di testa vincente per il centravanti. Polidori! La riprendono subito i padroni di casa! Da fuori area a giro Polidori trova un grandissimo gol. Termina la prima frazione di gara.

Ci prova Macca, tiro alto. Carillo in mezzo per Artistico, colpo di testa centrale. Montalto! Casertana avanti! Inserimento in area di Toscano che serve un pallone solo da spingere in rete per Montalto. Ci prova Macca, palla fuori. Padroni di casa che si riversano in attacco a caccia del pari. Giovinco commette fallo su Casoli, Casertana che prova a gestire la sfera in attesa del fischio finale. Termina il match.

IL TABELLINO VIRTUS FRANCAVILLA CASERTANA

VIRTUS FRANCAVILLA (3-5-2): Forte; Accardi, De Marino, Yakubiv; Di Marco (36′ Carella), Nicoli (87′ Enyan), Izzillo, Macca (87′ Vantaggiato), Biondi; Artistico (87′ Zuppel), Polidori (71′ Giovinco). A disposizione: Latagliata, Lucatelli, Risolo, Fekete, Lo Duca. Allenatore: Alberto Villa

CASERTANA (4-3-3): Venturi; Calapai, Celiento, Sciacca, Anastasio; Toscano, Damian (68′ Matese), Casoli; Tavernelli, Montalto, Curcio (75′ Cadili). A disposizione: Marfella, Paglino, Del Prete, Galletta, Taurino, Turchetta. Allenatore: Vincenzo Cangelosi

Marcatori: 5′ Polidori (V), 20′ Curcio (C), 43′ Curcio (C), 45′ Polidori (V) 65′ Montalto (C)

