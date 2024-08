DIRETTA LATINA CASERTANA: I TESTA A TESTA

Con la diretta Latina Casertana raccontiamo una partita i cui precedenti recenti sono appena tre, e riguardano tutti l’ultima stagione: nel 2023-2024 abbiamo avuto le due sfide di campionato, ma anche un primo turno di Coppa Italia Serie C. Se le due gare di campionato sono terminate entrambe 1-1, in coppa il Latina il suo gol lo aveva segnato ma tenendo la porta inviolata, e dunque si era qualificato: la rete l’aveva realizzata Anass Serbouti e tanto era bastato, mentre nella gara del Francioni per il campionato, 13 giorni prima, era andato a segno Luca Fabrizi su rigore, con pareggio della Casertana di Alessio Curcio.

Abbiamo detto che sono questi gli unici incroci recenti, perché per trovare un’altra diretta Latina Casertana dobbiamo tornare all’inizio degli anni Ottanta: qui, come anche nel decennio precedente, le due squadre si sono affrontate più volte nel contesto della Serie C. Per aggiungere qualche informazione sul testa a testa possiamo dire che le ultime dieci sfide hanno fatto registrare tre vittorie a testa e quattro pareggi, ma la prima di queste risale al maggio 1974: è decisamente più utile, aspettando la partita di questa sera, concentrarci su quanto accaduto nell’ultima stagione… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA LATINA CASERTANA, STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Tutta la Serie C sarà disponibile per gli abbonati al servizio di Sky che offre anche la diretta streaming su NOW TV per vedere la diretta Latina Casertana. La prima giornata di Serie C verrà anche seguita dalla nostra diretta testuale che racconterà la partita con costanti aggiornamenti scritti.

INIZIA LA SERIE C 2024/2025

Inizia il campionato di Serie C e lo fa anche con la diretta Latina Casertana valida per la prima giornata del Girone C. Al Francioni di Latina andrà in scena una partita subito molto delicata tra due squadre ambiziose ed in cerca della prima vittoria della loro stagione per partire al meglio dopo le eliminazioni in Coppa Italia Serie C.

I padroni di casa arrivano dalla sonora sconfitta per 1 a 4 contro il Perugia e sono alla ricerca di una risposta che possa far partire al meglio il campionato dei nerazzurri. Sconfitta anche per la Casertana in Coppa Italia Serie C ma solo dopo i rigori contro il Giugliano e una bella vittoria in casa della Ternana nel primo turno. Questa Casertana punta in alto e questa partita sarà la prova del nove per capire il vero valore di questa squadra.

LATINA CASERTANA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Vediamo insieme quali potrebbero essere le probabili formazioni della diretta Latina Casertana di venerdì 23 agosto. Pasquale Padalino andrà a confermare il 3-5-2 visto in Coppa Italia Serie C contro il Perugia dove centrocampo e attacco hanno fatto una buona figura nonostante la sconfitta. Mastroianni e Capanni saranno i due in attacco con il peso della fase offensiva sulla spalle. In difesa, il terzetto titolare potrebbe cambiare con Saccani che cerca un posto in mezzo a Vona, Di Renzo e Marenco.

Buone conferme in casa Casertana con Iori pronto a confermare la sua rosa con un 3-5-2 che ha dato ottimi segnali nelle partite contro la Ternana e il Giugliano. Gatti, Bacchetti e Heinz difenderanno la porta di Zanellati con un trio di centrocampo formato da Bianchi, Kontek e Galletta con Damian che potrebbe trovare un importante minutaggio o addirittura la titolarità.