Video/ Virtus Francavilla Latina (0-0) gol e highlights: pontini in scia… (Serie C)

VIDEO VIRTUS FRANCAVILLA-LATINA (0-0): LA PARTITA

Alla Nuovarredo Arena le squadre di Virtus Francavilla e Latina si annullano a vicenda senza andare oltre un pareggio a reti inviolate per 0 a 0. Nel primo tempo sono senza dubbio i padroni di casa guidati da mister Calabro ad affacciarsi pericolosamente in zona offensiva subito al 1′ con Mastropietro che non ha maggior fortuna nemmeno al 5′.

I minuti scorrono sul cronometro ed i pugliesi insistono guadagnando un calcio d’angolo sullo spunto interessante di Murilo al 16′. Gli ospiti allenati dal tecnico Di Donato perdono prematuramente per infortunio Margiotta, rimpiazzato da Rossi già al 18′, ma Fabrizi suona la carica per i suoi mancando di pochissimo il bersaglio al 34′.

VIDEO VIRTUS FRANCAVILLA-LATINA (0-0): IL SECONDO TEMPO

Nel secondo tempo i nerazzurri tornano a farsi sentire sprecando una buona opportunità con Rossi al 67′. Nell’ultima parte dell’incontro i biancazzurri falliscono un paio di occasioni con Patierno al 78′ ed al 79′. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Bogdan Nicolae Sfira, proveniente dalla sezione di Pordenone, ha estratto il cartellino giallo per cinque volte ammonendo rispettivamente Caporale e Miceli da un lato, Sannipoli, Di Livio e Fabrizi dall’altro. Il punto conquistato in questo ottavo turno di campionato permette rispettivamente alla Virtus Francavilla di salire a quota 11 ed al Latina di portarsi a 14 punti nella classifica del girone C della Serie C.

VIDEO VIRTUS FRANCAVILLA-LATINA (0-0): IL TABELLINO

VIRTUS FRANCAVILLA (3-5-2) – Avella; Miceli, Minelli, Caporale, Pierno, Mastropietro, Risolo, Murilo, Carella; Maiorino, Patierno. A disp.: Milli, Romagnoli, Idda, Giorno, Ejesi, Cisco, Macca, Ekuban, Enyan, Perez. All.: Calabro.

LATINA (3-5-2) – Cardinali, De Santis, Esposito, Giorgini; Sannipoli, Tessiore, Amadio, Riccardi, Di Livio; Fabrizi, Margiotta. A disp.: Cortinovis, Giannini, Barberini, Di Mino, Celli, Rossi, Tonti, Bordin, Carissoni. All.: Di Donato.

Arbitro: Bogdan Nicolae Sfira (sezione di Pordenone).

Ammoniti: 17′ Caporale(V); 32′ Sannipoli(L); 60′ Di Livio(L); 62′ Miceli(V); 90’+4′ Fabrizi(L).

