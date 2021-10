Video/ Virtus Francavilla Taranto (0-0) highlights: Maiorino sbaglia un rigore

VIDEO VIRTUS FRANCAVILLA TARANTO (0-0): ERRORE FATALE DAL DISCHETTO

Virtus Francavilla e Taranto si dividono la posta in palio dopo una gara con poche emozioni e decisa dal rigore sbagliato da Maiorino. Andiamo a ripercorrere tutte le azioni salienti della gara. Giovinco prova subito la conclusione, Nobile respinge bene. Inizia molto bene il Taranto che sta spingendo continuamente alla ricerca dell’immediato vantaggio. Giovinco calcia da punizione, respinge la barriera con la sfera che arriva a Saraniti, la sfera termina fuori di pochissimo. Miceli commette un fallo e si becca il giallo. Maiorino prova la conclusione ma trova Chiorra pronto. Pierno viene messo giù da Ferrara in area, calcio di rigore per la Virtus Francavilla! Maiorino si presenta sul dischetto, il suo tiro incoccia contro la traversa! Conclusione di Pierno con Chiorra che para facile.

VIDEO VIRTUS FRANCAVILLA TARANTO: IL SECONDO TEMPO

Buona azione di Pierno che entra in area ma trova l’ottima risposta di Chiorra. Grandissimo intervento di Chiorra su Carella. Civilleri lancia per Saraniti che ci prova in sforbiciata ma non trova la porta. Iniziativa personale di Labriola che arriva fino al limite dell’area e calcia, ottima la risposta di Nobile. Cinque minuti alla fine della gara, non si sblocca il risultato. Riccardi ci prova al volo su angolo di Marsili ma non trova la porta. All’ultimo istante grande occasione per il Taranto! Ferrara la mette in mezzo arriva Italeng che non trova la porta per pochissimo. Termina a reti bianche il match tra Virtus Francavilla e Taranto.

VIDEO VIRTUS FRANCAVILLA TARANTO: IL TABELLINO

VIRTUS FRANCAVILLA (3-5-2): Nobile; Idda,Miceli,Caporale;Pierno, Prezioso (dal 69′ Ingrosso), Tchetchoua, Carella, Enyan (dall’88’ Mastropietro);Maiorino (dall’88’ Tulissi),Ventola (dal 75′ Perez). A disp: Milli, Cassano, Delvino,Gianfreda, Feltrin, Magnavita, Ekuban, Dacosta. All.Taurino.

TARANTO (4-3-3) Chiorra; Riccardi, Zullo, Benassai, Ferrara; Bellocq (dal 72′ Labriola), Marsili, Civilleri; De Maria (dal 57′ Mastromonaco), Saraniti (dall’85’ Italeng) Giovinco (dall’85’ Santarpia). A disp:Loliva, Antonino, Granata, Tomassini,Cannavaro. All.Laterza.

ARBITRO Arena di Torre del Greco.

NOTE Ammoniti Miceli (VF), Ferrara (T), Marsili (T), Benassai (T), Pierno (VF), Mastromonaco (T), Enyan (VF)