Video/ Virtus Verona Fiorenzuola (1-0) gol e highlights: Casarotto la decide! (Serie C, 20 ottobre 2023)

Video Virtus Verona Fiorenzuola che presenta i primi 45 minuti piuttosto bloccati con due squadre che cercano di non concede il fianco alla formazione avversaria. Tra le occasioni più importanti sicuramente quelle capitati tra i piedi di Casarotto che con il mancino sugli sviluppi da calcio d’angolo non è riuscito a timbrare il cartellino. In casa Fiorenzuola da segnalare l’occasione di testa per l’esperto attaccante Ceravolo che ha trovato un intervento mozzafiato da parte del portiere Sibi, subito pronto a sventare l’occasione dell’attaccante ex Parma. La gara è terminata dopo 45 minuti sul risultato di pareggio con le due formazioni andate negli spogliatoi.

Secondo tempo che si apre con gli ospiti in netto dominio nei confronti della formazione di casa. Protagonista della partita il portiere Sibi che riesce a negare anche un super gol tentato ad attaccante classe 2004 ex Fiorentina ed Empoli Seck. L’attaccante cerca una girata aerea che il portiere riesce a sventare non con poche difficoltà. Tra i più pericolosi c’è anche il centrocampista Di Gesù che per poco di testa non trova il modo di sbloccare la partita. Gara che viene poi sbloccata negli ultimissimi istanti di match con il calcio di rigore realizzato dal solito numero 9 Matteo Casarotto, che firma il suo quinto gol in campionato.

VIDEO VIRTUS VERONA FIORENZUOLA: IL TABELLINO

VIRTUS VERONA: Sibi S. (Portiere), Cabianca E., Faedo C., Ruggero M., Daffara M. (dal 1′ st Demirovic E.), Metlika A., Toffanin F., Manfrin G., Danti D. (dal 17′ st Zarpellon L.), Casarotto M., Menato A. (dal 17′ st Ceter D.). A disposizione: Ambrosi G., Begheldo G., Cellai L., Lodovici R., Mehic D., Ntube M. R., Vesentini F., Voltan M. (Portiere), Zecchin A. (Portiere), Zigoni G.

FIORENZUOLA: Sorzi M. (Portiere), Sussi C., Potop S., Bondioli A. (dal 23′ pt Silvestro A.), Oddi R., Stronati R., Di Gesu E. (dal 22′ st Beretta R.), Nelli J., Omoregbe B. M. (dal 1′ st Seck A.), Ceravolo F. (dal 20′ st Alberti T.), Morello M.. A disposizione: Anelli N., Coghetto F., Cremonesi M., Di Quinzio D., Gonzi J., Grisendi F., Guadagno J. (Portiere), Kenzin D., Musatti M., Nava R., Oneto E.

Reti: al 41′ st Casarotto M. (Virtus Verona) .

Ammonizioni: al 25′ pt Daffara M. (Virtus Verona) al 32′ pt Stronati R. (Fiorenzuola), al 25′ st Nelli J. (Fiorenzuola).

Espulsioni: al 45’+3 st Oneto E. (Fiorenzuola).

