Video/ Virtus Verona Trento (4-0) gol e highlights: monologo dei virtussini (Serie C, 3 novembre 2023)

VIDEO VIRTUS VERONA TRENTO 4-0

La dodicesima giornata di Serie C si è aperta con quattro anticipi, uno di questi era Virtus Verona-Trento in programma al Gavagnin-Nocini dove i padroni di casa hanno fatto letteralmente il bello e il cattivo tempo, dando vita a un monologo durato 90 minuti che ha portato a una netta vittoria per 4-0 che non lascia spazio a discussioni. Si è vista una sola squadra sul terreno di gioco, quella di Fresco desiderosa di riscattare il KO della settimana scorsa contro la capolista Mantova. Sin dal fischio d’inizio i virtussini mettono in chiaro le cose e passano in vantaggio già al 7’ con Demirović che battezza il palo alla sinistra di Russo. Lo sloveno, che si rivelerà uno dei migliori in campo, propizierà anche l’ammonizione di Ferri, costretto a spendere il giallo per fermarlo. Non pervenuta la reazione dei tridentini che dopo la mezz’ora vengono nuovamente puniti dagli avversari, stavolta è Céter a gonfiare la rete su una papera imbarazzante del portiere ospite. Prima dell’intervallo anche il tris di Casarotto che su assist di Cabianca segna il suo sesto gol nella regular season, meglio di lui nel girone A solamente Lescano della Triestina. Nella ripresa il copione non cambia, il punto esclamativo ce lo mette Juanito Gómez sulla parabola disegnata in maniera magistrale da Zarpellon.

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICA/ Diretta gol live score: poker Virtus Verona! (12^ giornata, 3 novembre 2023)

Trento troppo brutto per essere vero, e dire che veniva da un buon momento (7 punti nelle ultime 3 partite). Nei primi quarantacinque minuti di gioco l’undici di Tedino non ha mai trovato il modo di impensierire seriamente Sibi che in una circostanza si è limitato ad allontanare con i pugni, per il resto si è limitato a fare da spettatore non pagante, avrebbe potuto tranquillamente andare a prendersi una birra lasciando la porta sguarnita, tanto non faceva un soldo di danno con gli attaccanti ospiti assolutamente incapaci di avvicinarsi all’area di rigore avversaria. Nella ripresa arriva qualche timido segnale con i nuovi entrati, in particolare Di Cosmo che libera un destro velenoso finito di poco a lato, ma anche chi giocava dal primo minuto prova a rimboccarsi le maniche ottenendo un paio di calci piazzati che non vengono però sfruttati nel migliore dei modi da Pasquato e Attys. Davvero troppo poco per riaprire una gara a senso unico, dominata in lungo e in largo dalla Virtus Verona che aggancia momentaneamente il Padova e la Triestina al secondo punto in classifica. E sogna…

DIRETTA/ Pro Sesto Renate (risultato finale 1-1): gli ospiti resistono in dieci! (Serie C, 3 novembre 2023)

VIDEO VIRTUS VERONA TRENTO 4-0, IL TABELLINO

VIRTUS VERONA-TRENTO 4-0 (3-0)

VIRTUS VERONA (4-3-1-2): Sibi; Cabianca, Ruggero, Faedo, Daffara; Zarpellon (75’ Begheldo), Toffanin (75’ Mazzolo), Metlika; Demirović (82’ Mehic); Casarotto (83’ Menato), Céter Valencia (56’ Juanito Gómez). All. Luigi Fresco.

TRENTO (4-2-3-1): Russo; Frosinini (78’ Vitturini), Ferri, Obaretin, Vaglica; Suciu (46’ Rada), Sangalli (46’ Di Cosmo); Terrani (77’ Ercolani), Attys, Pasquato; Petrović (46’ Anastasia). All. Bruno Tedino.

ARBITRO: Giorgio Bozzetto (Sez. di Bergamo).

AMMONITI: 12’ Ferri (T).

Diretta/ Pro Patria Lumezzane (risultato finale 0-2): gli ospiti tornano a vincere (Serie C, 3 novembre 2023)

RECUPERO: 1’ pt, 2’ st.

MARCATORI: 7’ Demirović (V), 37’ Céter (V), 43’ Casarotto (V), 72’ Juanito Gómez (V).

VIDEO VIRTUS VERONA TRENTO













© RIPRODUZIONE RISERVATA