Video/ Virtus Verona Vicenza (1-1) gol e highlights: Ferrari risponde a Demirovic (20 settembre 2023)

VIDEO, GOL E HIGHLIGHTS VIRTUS VERONA VICENZA: DUE RETI NEL SECONDO TEMPO

Video, gol e highlights Virtus Verona Vicenza, gara valevole per la quarta giornata di Serie C Girone A, termina con una rete a testa e dunque con la posta in palio divisa equamente. Nella prima frazione le due squadre si studiano a lungo, senza farsi male dal punto di vista delle occasioni ma con tre cartellini gialli in 27′ a testimonianza dell’importanza di questa sfida. Fatto sta che, come detto, le poche occasioni nitide portano il risultato a non variare prima del duplice fischio.

Nella ripresa invece bastano pochi secondi e Elian Demirovic, ex giovanili Inter ora alla Virtus Verona, timbra il cartellino portando in vantaggio i padroni di casa. L’1-0 dura però poco più di venti minuti quando Ferrari si conquista e realizza il calcio di rigore che vale il definitivo 1-1. Da quella rete al 68′, tra le due squadre torna la paura di fare il passo sbagliato e man mano che il tempo scorre sembra sempre più scontato il segno X. Infatti al triplice fischio il punteggio rimane 1-1: la Virtus Verona, dopo 3 vittorie di fila, pareggia per la prima volta mentre il Vicenza si porta a due vittorie e altrettanti pareggi.

VIDEO VIRTUS VERONA VICENZA, IL TABELLINO

VIRTUS VERONA-VICENZA 1-1

RETI: 1′ st Demitrovic (VV), 23′ st Ferrari (V)

VIRTUS VERONA: Sibi, Ruggero, Faedo, Cabianca, Daffara, Zarpellon (14′ st Manfrin), Metlika, Demirovic (31′ st Gomez), Danti, Casarotto (40′ st Menato), Zigoni (13′ st Toffanin).

VICENZA: Confente, Ierardi, Golemic, Laezza, Talarico (14′ st De Col), Cavion (41′ st Tronchin), Rossi (28′ st Ronaldo), Proia (14′ st Jimenez Castillo), Costa, Ferrari, Pellegrini (14′ st Rolfini ).

AMMONITI: Ruggero, Sibi, Begheldo, Gomez (VV) e Rossi, Talarico, Golemic, Costa (V)

