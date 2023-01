Video/ Vis Pesaro Olbia (2-1) gol ed highlights: cartellini e spettacolo in campo!

Video Vis Pesaro Olbia che regala emozioni e spettacolo in campo fin dalle prime battute del primo tempo. Cartellini gialli, e rossi come vedremo tra un po’, che fanno da protagonista in campo. Primo giallo di Zoia e poco dopo Biancu che aveva subito fallo proprio dallo stesso giocatore della Vis Pesaro. Primo tempo che presenta il primo dei gol di oggi: rete di Di Paola, bravo a ribadire in rete dopo l’occasione precedente dei compagni. Secondo tempo che inizia con diversi cambi, i due tecnici provano a mescolare le carte ma sono ancora i cartellini ad essere protagonisti con Biancu che si becca il cartellino rosso reo di aver riposto con una reazione dopo una fallo subito.

Biancu lascia il campo ma non sarà l’unico cartellino perché arriva il giallo anche per Farroni e poco dopo per La Rosa e Ngom. Quest’ultimo però trova anche la rete del 2-0 che chiude il match ma solo per pochi istanti perché Ragatzu la riapre sfruttando un rimpallo favorevole. Nel finale però sfortunato Ragatzu che becca il legno dopo un cross che quasi stava per insaccarsi alle spalle del portiere.

VIDEO VIS PESARO OLBIA: IL TABELLINO

Vis Pesaro: Farroni; Bakayoko, Tonucci, Rossoni; Zoia, Coppola, Aucelli, Cannavò, Di Paola; Fedato, Pucciarelli. A disposizione: Campani, Ghazoini, Ngom, Christian Nina, Sosa, Borsoi, Astrologo, Venerandi, Sanogo, Garau, Valdifiori, Ertjon. Allenatore: Brevi

Olbia: Sposito; Brignani, Bellodi, Emerson; Fabbri, La Rosa, Biancu, Sperotto; Ragatzu; Nanni, Contini. A disposizione: Van Der Want, Incerti, Occhioni, Babbi, Zanchetta, Gabrieli, Secci, Konig, Sueva, Arboleda. Allenatore: Occhiuzzi

Arbitro: Rinaldi di Bassano del Grappa

Marcatori: 26′ Di Paola (V), 81 Ngom (V), 85′ Ragatzu (O)

