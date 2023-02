Video/ Viterbese Monopoli (2-0) gol ed highlights: Marotta raddoppia ed è +3!

Video Viterbese Monopoli che racconta la sfida valevole per il campionato di Serie C girone C che vede la vittoria, dopo l’ultima nel 2022 contro il Giugliano. Prima vittoria del 2023 per la squadra di casa che trova i gol di Semenzato e Marotta che regalano la vittoria della formazione laziale. Per Alessandro Marotta gol numero 135 in Lega Pro, questa volta dal dischetto trova la rete che porta il doppio vantaggio della squadra laziale che conferma il primo gol e porta la vittoria ai suoi. Primo tempo senza troppi squilli con le due formazioni che si studiano e preferiscono non concedere nulla agli avversari.

Gara molto nervosa con ben 9 cartellini gialli che hanno tenuto compagnia durante i 90 minuti del match: 4 per gli ospiti, Monopoli, e 5 per i padroni di casa della Viterbese. Da segnalare l’ottima partita di Mladen Devetak, giocatore arrivato in prestito dal Palermo nel mercato di gennaio. Per lui il cambio al minuto 92 per Andrea Ingegneri, anche per lui esperienza in rosanero, seppur senza mai esordire per via di un infortunio.

VIDEO VITERBESE MONOPOLI: IL TABELLINO

VITERBESE: Bisogno L. (Portiere), Devetak M., Marotta A., Mastropietro F., Mbaye M. M., Monteagudo J. C., Mungo D., Pavlev D., Riggio C., Semenzato D., Yallow. A disposizione: Andreis S., Barilla A., Cats L., Chicarella M. (Portiere), Dekic V. (Portiere), D’Uffizi S., Ingegneri A., Montaperto G., Polidori A., Rabiu, Rodio F., Spolverini C.

MONOPOLI: Vettorel T. (Portiere), Bizzotto N., Bussaglia A. (dal 1′ st Manzari G.), Corti N. (dal 1′ st Giannotti P.), Fella G., Hamlili Z., Mule E., Pinto G., Starita E., Vassallo F., Viteritti O.. A disposizione: de Santis I. F., Di Benedetto V., Falbo L., Giannotti P., Manzari G., Piccinni M., Pisseri M. (Portiere), Radicchio V. M., Santaniello E.

Reti: al 34′ pt Semenzato D. (Viterbese) , al 7′ st Marotta A. (Viterbese) .











