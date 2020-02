Video/ Viterbese Potenza (1-3): highlights e gol. Doppietta di Murano!

Quattro gol e tante emozioni nel video di Viterbese Potenza. Gli highlights della partita raccontano un pomeriggio intenso al Rocchi, dove i padroni di casa deludono la propria tifoseria ed escono sconfitti dal confronto con la formazione rossoblu. Il primo tempo è fin da subito favorevole alla squadra allenata da Giuseppe Raffaele, che schiera i suoi con il consueto 3-4-3. Al diciassettesimo minuto ecco il vantaggio siglato da Murano, con la complicità di Pini che non riesce ad opporsi ad un tiro non irresistibile. 0-1. La reazione dei padroni di casa tarda ad arrivare, il Potenza non raddoppia ma va negli spogliatoi in vantaggio e con il morale a mille. La pausa non giova alla squadra locale, che rientra in campo con una montagna da scalare. Dopo pochi minuti, infatti, il Potenza va sullo 0-2 grazie al rigore trasformato da Murano, dopo il fallo commesso da Ricci ai danni di Urso. La Viterbese non demorde e a venti minuti dal triplice fischio la riapre con Volpe, che sfrutta un errore di Emerson infilando alle spalle di Ioime. 1-2. Per la Viterbese è solo un’illusione, infatti pochi minuti dopo i lucani ristabiliscono le distanze con una bella conclusione al volo di Ricci per l’1-3. Nel frattempo Tounkara si fa espellere e lascia i suoi in dieci uomini contro undici. Per il Potenza è un gioco da ragazzi portare a casa il successo.

IL TABELLINO

Viterbese-Potenza: 1-3

Viterbese (3-4-1-2): Pini; De Giorgi, Negro, Markic; Bianchi (dal 32’ Simonelli), Bensaja (dal 95’ E.Menghi), Besea (dal 49’ Antezza), Errico; Molinaro (dal 46’ Urso); Bunino (dal 46’ Volpe), Tounkara. A disp: Biggeri, Vitali, Antezza, Scalera, Bezziccheri, E.Menghi, Corinti, Volpe, Zanoli, De Falco, Urso, Simonelli. Allenatore: Antonio Calabro.

Potenza (3-4-3): Ioime; Sales (dal 95’ Di Somma), Giosa, Emerson; Coccia, Coppola (dal 95’ Dettori), D’Angelo, Silvestri; Ricci (dall’86’ Viteritti), Murano (dall’83’ Ferri), Golfo (dall’83’ Volpe). A disp: Santopadre, Viteritti, Panico, Dettori, Franca, Grande, Gassama, Volpe, Di Somma, Ferri, Longo, Souare. Allenatore: Giuseppe Raffaele.

Arbitro: Michele Di Cairano di Ariano Irpino.

Reti: 16’ Murano (P), 53’ Murano (P), 76’ Volpe (V), 80’ Ricci (P).

Ammoniti: 30’ Errico (V), 39’ Tounkara (V), 41’ Besea (V), 67’ D’Angelo (P), 79’ Antezza (V), 89’ Silvestri (P).

Espulsi: 81’ Tounkara (V).

Recupero: 0’ P.T; 6’ S.T.

