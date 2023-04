Video/ West Ham Gent (4-1) gol e highlights: Hammers travolgenti, doppietta Antonio

VIDEO WEST HAM GENT: SECONDO TEMPO A SENSO UNICO

West Ham Gent video gol e highlights della gara valida per il ritorno dei quarti di finale di Conference League. Dopo l’1-1 dell’andata e il medesimo risultato anche al termine del primo tempo del secondo round, gli Hammers hanno deciso di premere sull’acceleratore regalando una ripresa semplicemente perfetta. Prima di arrivare al ciclone inglese, il London Stadium era rimasto gelato dal gol di Cuypers su assist di Samoise per l’1-0 belga al 26′. Passano una decina di minuti e Bowen trova da palla inattiva la deviazione aerea di Antonio che vale l’1-1.

Video/ Nizza Basilea (1-2) gol e highlights: gli svizzeri qualificati alle semifinali

Nel secondo tempo Bowen è scatenato e prende prima la traversa e poi il palo nel giro di cinque minuti. Il West Ham capisce che è il momento di spingere e al 56′ arriva la decisione del fischietto israeliano Grinfeld di assegnare un calcio di rigore agli Hammers. Dal dischetto Paqueta non sbaglia e fa 2-1. Una volta trovato il vantaggio, gli inglesi non si fermano più: Rice con un azione personale segna il tris mentre a calare il poker ci pensa Antonio che raggiunge quota due gol. Al 71′ c’è ancora spazio per il gol di Bowen, ma la fortuna oggi sembra girare le spalle al classe 1996 che dopo una traversa e un palo si vede annullare anche una rete. Può sorridere però Moyes che con questo risultato così importante si giocherà con l’AZ un posto nella finalissima di Praga contro Fiorentina o Basilea.

Video/ Az Alkmaar Anderlecht (4-1 dcr) gol e highlights: Ryan protagonista tra i pali

VIDEO WEST HAM GENT: ANTONIO IN SERATA, BOWEN ILLUMINA

West Ham Gent, video e highlights del successo interno dei londinesi contro i belgi che è valso un posto in semifinale alla squadra di David Moyes. Il migliore in campo non lascia spazio a troppe interpretazione: il potente centravanti Antonio prima pareggia il vantaggio di Cuypers e successivamente sigla il definitivo 4-1. Altro giocatore protagonista di una partita spettacolare è Bowen con un assist, due legni e una rete annullata al VAR in un match dove inventa la maggior parte delle occasioni per il West Ham.

Impossibile non soffermarsi sulla partita disputata da Rice con il capitano dei padroni di casa che oltre alla rete del 3-1 con un azione in solitaria si dimostra sempre di più il valore aggiunto per qualità, quantità e costanza di questa squadra. In una partita da dimenticare per il Gent, doverosa menzione d’onore al portiere Roef. E’ vero, quattro gol da incassare non sono pochi, ma ci sono state da parte sua almeno altrettante parate provvidenziali che hanno evitato uno scarto ben più maggiore di quanto già lo sia stato.

Video/ Fiorentina Lech Poznan (2-3) gol e highlights: Sottil regala la qualificazione

VIDEO WEST HAM GENT, IL TABELLINO

WEST HAM-GENT 4-1

Reti: 26′ pt Cuypers (G), 37′ Antonio (W) , 10′ st Paqueta su rigore (W) , 13′ st Rice (W) , 18′ st Antonio (W).

WEST HAM (5-4-1): Areola, Coufal, Zouma (24′ st Kehrer), Rice (24′ st Downes), Aguerd, Emerson, Bowen (33′ st Cornet), Soucek, Paqueta, Benrahma (33′ st Fornals), Antonio (25′ st Ings). A disposizione: Anang, Fabianski, Downes, Kehrer, Ings, Cornet, Fornals, Cresswell, Johnson, Lanzini, Mubama, Potts. Allenatore: Moyes.

GENT (4-3-1-2): Roef, Samoise, Piatkowski, Okumu, Fortuna, Kums, De Sart (25′ st Odjidja-Ofoe), Castro-Montes (39′ st Fofana), Hong Hyun-Seok (25′ st Depoitre), Cuypers (39′ st Godeau), Orban (25′ st Tissoudali). A disposizione: Nardi, Depoitre, Odjidja-Ofoe, Tissoudali, Fofana, Godeau, Hauge, Torunarigha, Van Daele. Allenatore: Vanhaezebrouck.

ARBITRO: Grinfeld (Israele)

AMMONIZIONI: 18′ Orban (G)

© RIPRODUZIONE RISERVATA