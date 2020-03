Video/ Wolfsburg Shakhtar (1-2): highlights e gol. Antonio firma il successo al 73′!

Il video di Wolfsburg Shakhtar ci racconta della bella vittoria in esterna della formazione ucraina, ottenuta ieri sera con il risultato di 2-1 nel match di andata degli ottavi di finale dell’Europa league. Un bel colpaccio dunque per la squadra di Mister Castro, arrivato poi insieme seguito a una partita davvero movimentata, fin dalle prime battute. Al via infatti il ritmo di gioco si fa subito intenso e non dobbiamo attender molto perchè entrambe le squadre mettano a segno alcune occasioni da gol. La prima emozione della partita arriva poi già al 17’ con il grande gol di Moraes, che porta lo Shakhtar in vantaggio per 1-0: prima dell’intervallo ecco per due grandi occasioni sfumate, con i calci di rigore sfumati (uno a testa) per Kovalenko e Weghorst. Dato lo smacco, entrambe le squadre raddoppiano gli sforzi fin dalle prime battute del secondo tempo: anzi già al 48’ il Wolfsburg si porta sul 1-1 con la bella rete di Brooks. Gli ucraini tornando quindi a spingere e già al 73’ ecco di nuovo il vantaggio, questa volta con il gran colpo di testa di Marcos Antonio. Il finale della sfida è davvero brillante: pure però non arrivano altri gol e il triplice fischio finale certifica dunque la vittoria degli ucraini in terra tedesca.

IL TABELLINO

Wolfsburg Shakhtar 1-2 (o-1 PT)

WOLFSBURG: Casteels; Otávio, Brooks, Knoche, Brekalo, Steffen , Gerhardt, Schlager (28′ st Victor), Arnold, Weghorst, Mehmedi. A disposizione: Pervan, Roussillon, Pongračić, Tisserand, Klaus, Ginczek. Allenatore: Glasner .

SHAKHTAR DONETSK: Pyatov; Krivtsov, Matvienko, Ismaily (23′ st Khotcholava), Dodô, Marcos Antônio, Kovalenko (21′ st Maycon), Alan Patrick, Taison (43′ st Konoplyanka ), Júnior Moraes , Tetê . A disposizione: Trubin, Marlos, Bolbat, Sikan. Allenatore: Castro.

Reti: 16′ pt Júnior Moraes, 3′ st Brooks, 28′ st Marcos Antônio.

Ammoniti: Brooks, Steffen, Weghorst.

