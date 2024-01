Video/ Zambia Tanzania (1-1) gol e highlights: a Msuva risponde Daka! (21 gennaio 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS ZAMBIA TANZANIA: SINTESI

Nel corso dei primi venti minuti tra Zambia e Tanzania, il risultato è attualmente di 0-1 a favore della Tanzania. La rete è stata realizzata da Msuva, che ha dimostrato abilità nel tagliare dentro l’area di rigore avversaria e nel ricevere un passaggio preciso che gli ha permesso di insaccare il pallone nell’angolo destro della porta avversaria. La Tanzania ha preso l’iniziativa in questa fase iniziale del match, capitalizzando su un’azione offensiva ben orchestrata che ha portato al gol di Msuva. La precisione nella conclusione e la capacità di sfruttare le opportunità hanno permesso alla Tanzania di ottenere un vantaggio iniziale. La partita è ancora aperta, e sarà interessante vedere come risponderà la squadra dello Zambia nel tentativo di rimontare il risultato. Resta da vedere se ci saranno ulteriori sviluppi significativi nel corso della partita.

Video/ Sudafrica Namibia (4-0) gol e highlights: tanti gol e primi tre punti! (21 gennaio 2024)

Al termine del primo tempo dell’importante partita di calcio tra Zambia e Tanzania, la partita ha preso una svolta significativa con la squadra di casa che si trova in una situazione complicata. La squadra zambiana è rimasta in inferiorità numerica, con il giocatore Kabwe che ha ricevuto un doppio cartellino giallo, risultando così espulso dal campo. Questa espulsione avrà senza dubbio un impatto sulla dinamica della partita, poiché la squadra di casa dovrà affrontare il secondo tempo con un giocatore in meno. La superiorità numerica potrebbe offrire all’avversaria Tanzania opportunità per intensificare la pressione e cercare di capitalizzare sull’assenza di Kabwe. È possibile che il coach della squadra zambiana debba rivedere la tattica e apportare eventuali modifiche nella formazione per compensare la perdita numerica. Il secondo tempo sarà una sfida impegnativa per la squadra di casa, che dovrà dimostrare resilienza difensiva e sfruttare al massimo le opportunità offensive. D’altro canto, la Tanzania avrà ora l’opportunità di capitalizzare sull’espulsione e cercare di conquistare il vantaggio. Il loro approccio strategico potrebbe essere incentrato su una maggiore pressione e sfruttamento degli spazi lasciati dalla squadra avversaria in inferiorità numerica.

Video/ Marocco Congo (1-1) gol e highlights: Hakimi colpisce, Bakambu perdona (21 gennaio 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS ZAMBIA TANZANIA, IL SECONDO TEMPO

Zambia Tanzania, Musonda fatto sognare con una serie di azioni straordinarie. Nonostante la squadra di casa, lo Zambia, si trovi ancora in svantaggio di 0-1 al termine dei primi venti minuti del secondo tempo, il giocatore Musonda ha dimostrato una performance eccezionale, dando vita a una serie di azioni che hanno tenuto in apprensione la difesa avversaria. La situazione di inferiorità numerica, a seguito dell’espulsione di Kabwe nel primo tempo, non ha impedito a Musonda di mettersi in evidenza con la sua abilità tecnica e la sua rapidità. Le sue azioni in campo hanno creato opportunità di gol e hanno messo a dura prova il portiere della Tanzania, mantenendo viva la speranza di un pareggio per lo Zambia. La determinazione di Musonda ha ispirato anche i suoi compagni di squadra, che sembrano affrontare la sfida con spirito combattivo nonostante la situazione avversa. Il coach dello Zambia potrebbe aver adattato la tattica per sfruttare al meglio le abilità di Musonda e cercare di colmare il divario nel punteggio. Il resto del secondo tempo promette di essere altrettanto avvincente, con lo Zambia che cercherà di capitalizzare sulle prestazioni straordinarie di Musonda per cercare il pareggio. D’altro canto, la Tanzania cercherà di difendere il vantaggio e, se possibile, ampliarlo approfittando delle occasioni che potrebbero presentarsi.

RISULTATI COPPA D'AFRICA, CLASSIFICHE/ Goleada sudafricana! Diretta gol live score (21 gennaio 2024)

Zambia e Tanzania è terminata con un pareggio 1-1, grazie alla rete segnata dal miglior giocatore della nazionale dello Zambia, Patson Daka. La squadra di casa ha dimostrato grande determinazione nel conquistare il pareggio, e Daka si è confermato ancora una volta come un punto di riferimento fondamentale per il suo paese. Il gol di Daka non solo ha garantito un risultato positivo per lo Zambia, ma ha anche sottolineato la sua abilità nel trovare la via del gol e la sua importanza nel contesto della squadra. La sua capacità di influire sulle partite è un aspetto cruciale per le ambizioni dello Zambia nelle competizioni internazionali. Il pareggio rappresenta un risultato equo considerando le prestazioni delle due squadre. Entrambe hanno dimostrato di avere giocatori di talento e di essere capaci di competere a livello internazionale. La partita avrà senza dubbio un impatto significativo sulla classifica del gruppo o sulla competizione in corso.

ZAMBIA TANZANIA, IL TABELLINO

ZAMBIA TANZANIA

Tresford Muleng Aishi Manula

Benedict Chepeshi Bakari Nondo

Stoppila Sunzu Haji Mnoga

Frankie Musonda Mohamed Husseini

Rodrick Kabwe Ibrahim Hamad

Kelvin Kapumbu Feisal Salum

Lameck Banda Mbwana Samatta

Kings Kangwa Simon Msuva

Emmanuel Banda Mzamiru Yassini

Fashion Sakala Kibu Denis

Patson Daka Himid Mao Mkami

AMMONITI: Banda, Musonda, Hamad

ESPULSI: Kabve

RETI: Msuva, Daka

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS ZAMBIA TANZANIA













© RIPRODUZIONE RISERVATA