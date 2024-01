Diretta/ Zambia Tanzania streaming video e tv. Obiettivo secondo posto (CAF, 21 gennaio 2024)

ZAMBIA TANZANIA: PER SPERARE NEGLI OTTAVI!

Zambia Tanzania, in diretta domenica 21 gennaio 2024 alle ore 18.00 presso lo Stade Laurent Pokou di San Pédro, sarà una sfida valida per la seconda giornata della fase a gironi della Coppa d’Africa. In soli 4 minuti, la squadra guidata dal commissario tecnico israeliano Grant ha vissuto un’intensa partita contro la Repubblica Democratica del Congo, passando in vantaggio al 23′ e subendo il pareggio finale di Wissa. Il pareggio 1-1 rappresenta un risultato significativo per lo Zambia, il quale, in caso di vittoria contro la Tanzania, potrebbe avere buone possibilità di avanzare agli ottavi di finale con 4 punti e rientrare tra le quattro migliori terze classificate. Lo Zambia ha conquistato l’ultima vittoria contro la Tanzania nel 2021, con un netto 2-0, sempre in Coppa d’Africa.

DIRETTA/ Marocco Congo (risultato finale 1-1): pari di Silas! (CAF, 21 gennaio 2024)

La Tanzania, considerata la squadra più debole nel Girone F, è stata sconfitta 3-0 dal Marocco nella partita inaugurale. La squadra di mister Amrouche ha faticato a penetrare nella metà campo avversaria, subendo nettamente la superiorità degli avversari. Pur consapevole delle limitazioni della propria rosa, la Tanzania cercherà di conquistare qualche punto per concludere in modo dignitoso la sua partecipazione. La Coppa d’Africa, come dimostrato finora, è ricca di sorprese, e si vedrà se si verificheranno ulteriori colpi di scena anche in questa situazione.

RISULTATI COPPA D'AFRICA, CLASSIFICHE/ Silas raggiunge Hakimi. Diretta gol live score (21 gennaio 2024)

ZAMBIA TANZANIA STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ricordiamo che per seguire la Coppa d’Africa 2024 l’emittente di riferimento è Sportitalia: la diretta tv di Zambia Tanzania sarà dunque garantita sul canale al numero 60 del vostro telecomando, ed è di conseguenza in chiaro per tutti. L’alternativa come sempre riguarda la diretta streaming video: in primo luogo attraverso il sito www.sportitalia.com, poi attraverso la relativa app.

PROBABILI FORMAZIONI ZAMBIA TANZANIA

Le probabili formazioni della diretta Zambia Tanzania, match che andrà in scena allo Stade Laurent Pokou di San Pédro. Per lo Zambia, Avraham Grant schiererà la squadra con un 4-4-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Mulenga; Mwape, Sunzu, Musonda, Kabwe; Kapumbu, Musonda, Kangwa, Banda; Sakala, Daka. Risponderà la Tanzania allenata da Adel Amrouche con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Manula; Mnoga, Nondo, Hamad, Mohamed; Yahya, Mkami, Abraham; Samatta, M’Mombwa, Msuva.

Diretta/ Sudafrica Namibia streaming video e tv. Bafana Bafana per il riscatto (CAF, 21 gennaio 2024)

ZAMBIA TANZANIA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Zambia Tanzania, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Coppa d’Africa. La vittoria dello Zambia con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.77, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.30, mentre l’eventuale successo della Tanzania, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 5.00.











© RIPRODUZIONE RISERVATA