Videogiochi più attesi del 2024/ Da Tekken 8 alla Principessa Peach: ecco l’elenco

Con l’arrivo del 2024 è tempo di scoprire quali siano i videogiochi più attesi in uscita nel corso di questo anno da poco iniziato, in attesa di eventuali nuovi annunci. Il compito del 2024 sarà tutt’altro che semplice, riuscire a fare meglio di un 2023 che ci ha regalato dei veri e fuochi d’artificio, tenendo conto del fresco arrivo del nuovo Zelda, ma anche di Alan Wake 2, dell’ultimo Assassin’s Creed e di molto altro ancora, 12 mesi davvero scoppiettanti come non capitava da tempo nel settore. In ogni caso anche per il 2024 c’è tanta carne al fuoco: quali sono i 3 videogiochi più attesi e interessanti in uscita?

Vediamoli insieme, a cominciare dall’ottavo capitolo di uno dei brand più amati di tutti i tempi, leggasi Tekken 8, picchiaduro dall’incredibile carriera, che andrà così a sfidare nel suo nuovo step i recenti Street Fighter 6 e Mortal Kombat 1. Il videogame a marchio Bandai Namco sarà realizzato interamente con l’Unreal Engine 5, di conseguenza avrà una grafica davvero incredibile come sottolineato anche dai colleghi di Wired. Il gioco manterrà sostanzialmente le sue classiche meccaniche, con l’aggiunta dell’Heat che renderà gli scontri più aggressivi e spettacolari. In totale ci saranno 32 combattenti fra vecchie conoscenze e inedite, e arriverà prestissimo, già il prossimo 26 gennaio.

VIDEOGIOCHI PIÙ ATTESI DEL 2024: FINAL FANTASY VII REBIRTH

Fra i videogiochi più attesi del 2024, spazio ad un altro brand amatissimo, leggasi Final Fantasy che tornerà con il capitolo VII Rebirth. A 4 anni dal VII Remake, spazio al secondo capitolo della trilogia con l’obiettivo di riprendere le meccaniche del suo predecessore ma con una serie di nuovi combattimenti e mosse inedite, oltre ad una mappa più ampia e ricca di contenuti. In questa seconda parte si potrà esplorare di più il mondo in cui è ambientato il gioco fra deserti, mari, giungle e perfino un parco giochi. Uscita, il prossimo 29 febbraio.

Infine, fra i videogiochi da avere per il 2024 spazio a Princess Peach Showtime, videogame che come molti di voi avranno già intuito, vedrà come protagonista la mitica Principessa Peach. Nel gioco la nostra fanciulla affronterà una serie di livelli, ostacoli e problemi, assumendo ogni volta delle vesti differenti fra spadaccina, cuoca e investigatrice. Ad ogni livello cambierà inoltre il gameplay a seconda delle abilità della stessa protagonista. Il gioco uscirà il 22 marzo in esclusiva su Nintendo Switch.











