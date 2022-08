Vigonza, baby vandali 13-14 anni in chiesa con bici/ Appiccano fuoco in confessionale

Baby vandali in azione in una chiesa di Pionca, nel comune veneto di Vigonza: secondo quanto riportato dal Messaggero, un gruppo di minorenni sarebbe entrato in bici nel luogo sacro e avrebbe persino appiccato un incendio nel confessionale. Atti di vandalismo che, secondo gli inquirenti, avrebbero come autori alcuni minori già noti nella stessa zona e individuati poco dopo l’accaduto. Stando a quanto emerso sulla vicenda, i ragazzini sarebbero stati visti da alcuni parrocchiani i quali avrebbero lanciato l’allarme attivando così l’intervento delle forze dell’ordine.

Bizzarri: "Varianti sono conseguenza dei vaccini a mRna"/ "Quarta dose? Non ha senso"

Il gruppo di baby vandali sarebbe entrato in chiesa in bici e, presi alcuni lumini votivi trovati all’interno, avrebbe dato alle fiamme un crocifisso nel confessionale rischiando di provocare danni ben più gravi. Il fumo avrebbe allarmato alcuni presenti e subito dopo sarebbe scattata la telefonata ai carabinieri. Secondo quanto riferito dallo stesso quotidiano, in azione sarebbero stati almeno 3 o 4 minorenni di età compresa tra i 13 e i 14 anni. I militari avrebbero fermato due di loro – già noti in zona per alcune vicende pregresse – mentre degli altri presunti responsabili non vi sarebbe traccia.

BACOLI, SPARA ALLA MOGLIE: BARRICATO IN CASA/ Video, stop erogazione gas a palazzina

I presunti precedenti dei baby vandali in chiesa con la bici a Pionca

Al momento, fa sapere Il Messaggero, il parroco non si sarebbe espresso su quanto accaduto in chiesa a Pionca, ma sarebbero emersi alcuni presunti precedenti fatti potenzialmente riconducibili allo stesso gruppo di “baby vandali” segnalati in zona. Sempre secondo il quotidiano, infatti, la vicenda registrata nella chiesa della frazione di Vigonza sarebbe soltanto l’ultima di una serie piuttosto nutrita di atti vandalici da inquadrarsi nelle ultime settimane.

Secondo quanto finora trapelato e riportato dal quotidiano, dietro alcuni episodi recenti potrebbe esserci la regia dello stesso gruppo di minorenni. In particolare, nei giorni scorsi, prima dell’incursione dei baby vandali in chiesa, sarebbe stato segnalato il tentativo di danneggiamento di un tendone montato per l’evento “Pionca Rock” dedicato alla prossima sagra tradizionale della stessa località veneta in provincia di Padova. A questo si sommerebbero altri fatti tra cui danneggiamenti in diverse aree pubbliche del posto. Qualche anno fa, a seguito di altri atti di vandalismo nei pressi della stessa chiesa oggetto dell’ultima vicenda di cui si parla, si sarebbe provveduto a installare una serie di telecamere per sorvegliare l’area. Non è chiaro se le stesse possano aver ripreso i momenti chiave del più recente episodio. Quanto registrato a Pionca ricorda altri fatti balzati agli onori delle cronache in tempi non troppo lontani, come il caso dei baby vandali a Lizzano; nel 2020, un gruppo di almeno 6 minorenni avrebbe distrutto un crocifisso storico filmando l’azione e postandola sui social.

In autostrada con pattini a rotelle/ "Seguivo navigatore", multa a Savona: era lucida

© RIPRODUZIONE RISERVATA