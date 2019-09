Viktorija Mihajlovic è fidanzata?/ “Le cose arrivano quando non ci credi più”

Viktorija Mihajlovic, la figlia primogenita di Sinisa Mihajlovic, oggi, sabato 14 settembre, ospite insieme alla sorella Virginia della prima puntata della nuova stagione di Verissimo, è fidanzata? A luglio scorso, Viktorija Mihajlovic che si è fatta conoscere in tutta la sua bellezza e semplicità partecipando all’Isola dei Famosi con la sorella, è finita al centro del gossip per un presunto flirt con l’ex tronista di Uomini e Donne, Mattia Marciano. Rumors che, tuttavia, non hanno mai trovato conferma. A smentire tutto, infatti, fu la stessa Viktorija che, rispondendo alle domande dei followers su Instagram, qualche tempo fa, ha fatto sapere di essere single perché “io amo papà”. Sarà cambiato qualcosa in questi mesi o Viktorija avrà scelto di restare single per dedicarsi al padre Sinisa che sta combattendo contro la leucemia?

Viktorija Mihajlovic fidanzata? Tutto tace sui social, ma…

Dopo i rumors e la relativa smentita sul presunto flirt con Mattia Marciano, per il momento, Viktorija Mihajlovic risulta essere ancora single. Su Instagram, dove è solita condividere foto della sua vita quotidiana, Viktorija si mostra sola o in compagnia della sua splendida famiglia. Nessun ragazzo e nessun dettaglio che faccia pensare alla presenza di un amore al suo fianco. Tuttavia, un messaggio sembra rappresentare la speranza di Viktorija di poter trovare presto un fidanzato e dimenticare la sofferenza per la malattia di papà Sinisa. “Sai cos’è, le cose non si rincorrono e forse nemmeno si aspettano troppo. Arrivano quando probabilmente ti fermi o ti stanchi di aspettare sempre quello che non c’è. Quando quasi non ci credi più. Tu non ci credi ma in fondo non è mai vero”, scrive ricevendo il sostegno dei suoi followers.





© RIPRODUZIONE RISERVATA