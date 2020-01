Viktorija Mihajlovic, figlia Sinisa/ “Ho un rapporto stupendo, lui è il mio papà”

Viktorija Mihajlovic è la primogenita di Sinisa Mihajlovic, il campione ed allenatore del Bologna ospite della nuova puntata di Verissimo. Per la prima volta Sinisa racconterà in studio della terribile malattia che ha dovuto affrontare la scorsa estate. L’allenatore del Bologna, infatti, si è ammalato di leucemia e dopo alcuni mesi di cura si è sottoposto all’intervento di trapianto del midollo osseo. Un momento davvero difficile per Sinisa e per tutta la sua famiglia che si è ritrovata a dover fare i conti con qualcosa di inaspettato. La paura è stata tanta come hanno raccontato le stesse figlie e in particolare Viktorija, che ai microfoni della Toffanin ha rivelato: “io quando da piccola mi chiedevano di cosa avessi paura rispondevo sempre: “Di sapere che mio papà è malato”. Quando poi questa cosa si è avverata sul serio è stato bruttissimo”.

Viktorija Mihajlovic sulla malattia di papà Sinisa: “ho perso il controllo”

La notizia della malattia di Sinisa Mihajlovic è arrivata come un fulmine a ciel sereno nella vita dell’allenatore, ma anche di tutta la sua famiglia. Viktorija Mihajlovic non nasconde di essere rimasta sconvolta: “ho perso il controllo, non so dirti come l’ho presa quando l’ho scoperto perché non lo ricordo” anche perchè la primogenita di casa Mihajlovic non ha mai fatto mistero di avere un rapporto bellissimo con il padre: “con lui ho un rapporto stupendo: lui per me è il mio papà”. Molto attiva sui social network, Viktorija è stata molto criticata per via di alcune foto pubblicate su Instagram, ma agli haters la bella figlia di Sinisa ha voluto rispondere con un post: “Esco di casa e la gente mi guarda come per dire: ma davvero sta uscendo in questa situazione? Oddio ma ride? Mette le foto su Instagram? Sapete cosa vi dico? Io esco quanto ca..o mi pare, rido quanto ca..o mi pare e metto tutte le ca..o di foto che voglio”. Una risposta precisa quella della figlia di Sinisa che ha deciso di mettere in pratica i consigli del padre: “voi sapete cosa dovete fare? Guardarmi e imparare che nella vita bisogna reagire, che se una persona ride, mette foto, esce, è perché, anche se durante il nostro percorso ci sono degli ostacoli, non bisogna mai dimenticarsi di essere in primis delle persone, con un’anima”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA