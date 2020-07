Viktorija Mihajlovic, flirt con Giordano Mazzocchi?/ A Roma con ex Nilufar Addati…

Viktorija Mihajlovic e Giordano Mazzocchi stanno insieme? La domanda circola sui social dopo rumors e gossip. Tutto è partito da una segnalazione di Amedeo Venza, il quale su Instagram ha spiegato che i due ragazzi sarebbero stati avvistati a Roma mentre facevano un giro notturno in monopattino. Al momento non è chiaro se tra i due ci sia una semplice conoscenza o se sia scattato l’amore, sta di fatto che anche Deianira Marzano è convinta che ci sia qualcosa di più di una amicizia. Si parla di indizi: in una Instagram Stories della figlia di Sinisa Mihajlovic spunta un orologio che sembra uguale a quello dell’ex corteggiatore di Uomini e Donne. E poi pare che lui le abbia dedicato anche una frase molto tenera: «Sei bella come Roma». Dunque, il maestro di sci abruzzese, che si sta lanciando anche nell’attività di dj, sembra aver voltato pagina dopo la rottura con Nilufar Addati, che lo scelse a Uomini e Donne. Del resto, gli sono stati attribuiti diversi flirt da quando la loro storia è naufragata…

VIKTORIJA MIHAJLOVIC E GIORDANO MAZZOCCHI STANNO INSIEME?

Nessun ritorno di fiamma tra Giordano Mazzocchi e Nilufar Addati. I fan della coppia nata a Uomini e Donne e scoppiata dopo l’esperienza a Temptation Island dovranno mettersi il cuore in pace. Ora potrebbe esserci Viktorija Mihajlovic nel cuore dell’ex corteggiatore di Uomini e Donne. in passato si era vociferato di un flirt tra l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi e Mattia Marciano, altro giovane passato dal programma di Maria De Filippi, ma ora si parla di Giordano Mazzocchi. A tal proposito, è intervenuta anche Deianira Marzano. «Molti pensano che sia sbocciato l’amore o è solo amicizia?», ha detto in una storia su Instagram. Poi ne ha pubblicata un’altra in cui mette a confronto due immagini, entrambe con ripresa dall’alto. Una è di Giordano Mazzocchi che gira in monopattino, l’altra di Viktorija Mihajlovic. In quella di quest’ultima però si vede una mano con un orologio al polso che sembra proprio ricordare quello indossato dall’ex corteggiatore di Uomini e Donne…



