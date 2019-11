Vilma Maria D’Addario/ Perché ha chiuso il profilo Instagram? (Il Collegio 4)

Vilma Maria D’Addario ha deciso di chiudere il profilo Instagram dopo l’ultima puntata de Il Collegio 4?

Sembra proprio di sì, visto che Vilma Maria D’Addario non compare più fra i profili attivi e di certo non ha scelto di rendere privato il proprio account. Non c’è da stupirsi: Vilma ha ancora dei forti problemi a scuola, a causa della decisione di diverse ragazze di isolarla per aver difeso Maggy Gioia due settimane fa. Dato quello che è accaduto alla neo amica, diventata vittima di cyberbullismo a causa degli haters, non stupisce vedere che ancheVilma Maria D’Addario sia stata presa di mira dalle malelingue. “Di sicuro la persona con cui ho legato di più è stata Sara Piccione. Alla fine, porterò nel cuore tutti i miei compagni, ma spesso mi sono trovata in disaccordo con Martina e Claudia”, ha sottolineato poi in una recente intervista a Fanpage. Sembra però che la ragazza sia anche riuscita a conquistare una fetta di pubblico, soprattutto in seguito ai post dedicati al body positivity, una tematica che vive sulla propria pelle. “Da persona insicura posso assicurarvi che aiutare gli altri ad amarsi è la miglior soddisfazione”, ha aggiunto. Adesso dobbiamo solo scoprire se Vilma sia ancora intenzionata a lasciare l’istituto, come ha annunciato nelle ultime puntate del programma, oppure se deciderà di rimanere fino alla fine. In un’intervista a Tv, Sorrisi e Canzoni ha specificato alcune cose sul programma: “Vivere senza cellulare non è poi così male. Dopo un po’ non la senti più la mancanza di internet. Di certo però mi sono pesate le regole su vestiario e capelli. Apparire uguali agli altri è stato un problema per la mia autostima.”

Vilma Maria D’Addario: la capacità del perdono

Tutto si può dire di Vilma Maria D’Addario tranne che non sappia perdonare, anche chi l’ha presa di mira ne Il Collegio 4. Quando Claudia Dorelfi è finita in isolamento, tutti i ragazzi sono rimasti sconvolti nel vedere il suo letto disfatto. Il timore di molti era che fosse stata espulsa in modo diretto e che le fosse stata negata persino la possibilità di salutare gli amici. Per questo Vilma ed un inaspettato quanto intraprendente Mario Tricca, hanno deciso di andare a controllare se la ragazza fosse ancora nell’istituto. Dopo aver scovato il suo ‘nascondiglio’, sono ritornati indietro a riferire la bella notizia agli altri amici. Vilma Maria D’Addario è riuscita così ad andare oltre le lacrime che ha versato in seguito all’attacco della Dorelfi, anche se a quanto pare ha trovato già qualcun altro con cui scontrarsi. Alex Djorgevich ed altri altri infatti hanno manifestato le proprie idee bigotte in fatto di donne e uomini, soprattutto per via dei lavori e compiti che ognuno dei due generi sarebbe incline a svolgere. Per Vilma si è trattato di un vero e proprio colpo al cuore: “Devo allontanarmi, sto avendo un attacco di rabbia”, ha detto subito in risposta all’intervento di George Ciupilan, quando i toni erano ancora piuttosto soft. “Secondo lei è accettabile un’uscita del genere da una persona che ha diciassette anni. Questo fra un po’ va a votare e io mi sento male”, ha detto ai Sorveglianti come un fiume in piena. Clicca qui per guardare il video di Vilma D’Addario.

