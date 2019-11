Vilma Maria D’Addario/ Si fa “trascinare” contro il Preside ma… (Il Collegio 4)

Vilma Maria D’Addario si ritrova nel ruolo della “sovversiva” ma…

Lacrime a non finire per Vilma Maria D’Addario, ancora al centro delle accuse ne Il Collegio 4. Quando la maggior parte dei ragazzi ha deciso di abbandonare l’aula e la lezione del prof Carnevale, per manifestare contro il Preside, la ragazza ha cercato in tutti i modi di entrare nelle grazie dei compagni. Il risultato però è stato disastroso. “Tutti contro tutti ed è una cosa che a me non piace per niente. Per me c’è bisogno di unità”, dice alle telecamere. I ragazzi infatti hanno seguito in massa Mariana Aresta, per poi contestarla. Mentre la ragazza e Chiara Adamuccio si trovavano a colloquio dal Preside, molti degli altri studenti hanno incitato Vilma affinchè entrasse a sua volta in ufficio. “Ti prendi una colpa non tua”, dice Mario Tricca, cercando di difendere l’amica ed evitare di farla finire nei guai. “Il Preside non ci vuole parlare”, dice dopo aver fatto ben due tentativi, finiti a vuoto. Martina Brondin però la incita facendo leva sui suoi punti deboli: “Vuoi tanto combattere per le tue idee, vai là”. Risultato? Vilma scoppia a piangere. “Non capisco che c@zz* devo fare per rendervi felici”, dice la ragazza, costretta ad allontanarsi per evitare le ingiurie. Confida solo a Mario e Gabriele Montuori il suo malessere: “Sono entrata, così capiscono che sono come loro. Io mi sento diversa, non sto bene”.

Vilma Maria D’Addario, Il Collegio 4: sull’orlo della crisi finale

Vilma Maria D’Addario è sull’orlo della crisi finale ne Il Collegio 4. Non è la prima volta che la ragazza inizia a piangere perchè non si sente accettata dal resto della classe, anche se può contare su pochissimi alleati. Quanto è accaduto la settimana scorsa segue la scia della seconda puntata, quando Vilma è stata attaccata da Martina Brondin e Mariana Aresta perchè aveva difeso e consolato Maggy Gioia. Purtroppo la studentessa dalla chioma più riccia di quest’edizione è destinata a farne le spese e il motivo è solo uno: compiacere gli altri allievi. Vilma infatti si sente colpevole, in difetto. Anche se sono gli altri studenti a prenderla di mira, è sicura che la colpa sia sua. “Non sono loro il problema. È brutto da dire, ma siamo noi. Siamo noi a non essere capiti”, dice piangendo a Mario Tricca e Gabriele Montuori. Sono gli unici due, oltre a Maggy Gioia, a sentirsi affini a Vilma ed al suo malessere, anche se i quattro affrontano la massa in modo del tutto diverso. Questa grossa crisi però rischia di sfociare in un malessere maggiore per la D’Addario, che già in passato ha manifestato l’intenzione di voler lasciare l’istituto per tornare a casa. Esiste però un altro volto della studentessa, che è emerso con forza durante la lezione della professoressa Pino sul femminismo. “Se mia madre non avesse avuto i mezzi che ha per portare avanti la famiglia, io e mio fratello probabilmente saremmo morti di fame”, racconta parlando di quanto avvenuto dopo la morte del padre, ricevendo poi un abbraccio da parte della docente. Clicca qui per guardare il video di Vilma D’Addario.

