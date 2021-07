Vincenza Botti/ Federico è cotto della tentatrice Temptation Island? Intanto Floriana…

Vincenza Botti è una delle tentatrici single di Temptation Island 2021, il reality show dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia su Canale 5. La single campana sin dal suo ingresso nel villaggio dei fidanzati ha fatto breccia nel cuore di Federico, il fidanzato di Floriana. Tra i due sembra essere scattata una complicità davvero travolgente visto che i due si sono lasciati andare a parole ed effusioni che hanno fatto stare malissimo Floriana. In particolare la ragazza è rimasta molto male nel sentire il fidanzato Federico descriverla come una ragazza “trascurata e noiosa” arrivando perfino a dire “bacio più il cane che lei”. Una grandissima delusione per Floriana che, in tutto questo, sia nel pinnettu che al falò ha dovuto vedere dei filmati in cui il fidanzato Federico flirta con la single Vincenza; tra i due, infatti, sembra esserci una fortissima attrazione e chimica che li spinge a trascorrere tantissimo tempo insieme.

TEMPTATION ISLAND 2021, 4a PUNTATA/ Diretta e falò: per Alessio si mette malissimo

Vincenza Botti dopo Ciao Darwin e Miss Italia conquista Temptation Island 2021

L’attrazione tra Vincenza Botti e Federico è palese a tutti, sia ai ragazzi nel villaggio che alla stessa Floriana che, dopo l’ennesimo video, scoppia a piangere: “va bene mettersi in gioco, ma non lo vedo interagire con altre persone. Io qui l’ho sempre visto attaccato a lei, l’ha scelta dal primo giorno. Si sta comportando con lei come si comportava con me all’inizio. Stesse identiche cose: quando gli interessa una ragazza lui è così. Era anche bloccato, imbarazzato nel parlare, come faceva con me. Come lo giustifica il suo comportamento con questa, quando mi avrà lì davanti cosa mi dirà? Se lo ricorda che è fidanzato?”. Riuscirà la bella Vincenza Botti a conquistare il cuore del già impegnato Federico? Ricordiamo che Vincenza non è alla sua prima esperienza in tv visto che in passato ha partecipato al concorso di bellezza di Miss Italia classificandosi al terzo posto e vincendo la fascia di Miss Curvy. Non solo, successivamente ha partecipato anche a Miss Universe Italy 2020 arrivando alla finale, mentre in tv è stata ballerina nel programma Ciao Darwin di Paolo Bonolis. A Temptation Island troverà l’amore oppure è solo una vetrina per farsi notare nel mondo della tv?

LEGGI ANCHE:

Natascia e Alessio, Temptation Island 2021/ "Non mi sento libera, accuso il suo giudizio"Samuele, tentatore Temptation Island 2021/ “Dirty dancing” con Natascia

© RIPRODUZIONE RISERVATA