Vincenza Botti, tentatrice Temptation Island 2021/ Flirt con Federico? Floriana…

Flirt tra Federico e Vincenza Botti nella terza puntata di Temptation Island 2021 in onda questa sera su canale 5? Dopo poche ore di permanenza nel villaggio dell’amore, Federico, fidanzato con Floriana, si è subito avvicinato alla tentatrice Vincenza Botti che sta attirando le sue attenzioni. Bellissima, Vincenza che alle spalle ha la partecipazioni Miss Italia nel 2015, Miss Universe Italy 2020 e Ciao Darwin 8, sta mettendo in crisi il fidanzato di Floriana che sembra molto preso dalla bella tentatrice, a suo dire molto diversa dalla fidanzata Floriana la quale, di fronte alle prime immagini del compagno con Vincenza, non ha nascosto la delusione nel vedere il fidanzato così vicino alla single Vincenza dopo pochi giorni di lontananza. Dopo i primi momenti di avvicinamento, questa sera, nel corso della nuova puntata, Floriana vedrà nuovi video di Federico e Vincenza?

Vincenza Botti, bacio con Federico a Temptation Island 2021?

Sarà una puntata ricca di colpi di scena quella in onda questa sera per Federico. Quest’ultimo vedrà per la prima volta un video della fidanzata Floriana e potrebbe reagire avvicinandosi ancora di più alla tentatrice Vincenza Botti. Il fidanzato di Floriana, sin dall’inizio, ha mostrato di gradire le attenzioni della single che, come prevede il compagno, si sta avvicinando gradatamente spingendolo a sfogarsi con lei. Tra i due, dunque, scatterà il bacio? Federico, come reazione al video della fidanzata Floriana, si lascierà totalmente andare tra le braccia della bella tentatrice? Lo scopriremo questa sera. Un bacio tra Federico e Vincenza, tuttavia, potrebbe spingere Floriana a chiedere il confronto immediato.

