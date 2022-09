Vincenzo Capua “Fabrizio Moro grande amico”/ “Mentre cantavo nacque sua figlia Anita”

Il cantante Vincenzo Capua è intervenuto in qualità di ospite ai microfoni di “Weekly”, trasmissione di Rai Uno, in occasione della puntata di domenica 4 settembre 2022. L’artista ha innanzitutto parlato dei suoi esordi: “Ho iniziato a suonare la chitarra sul divano di casa insieme a mio padre, provando i primi accordi sulle canzoni di Lucio Battisti”, ha confessato. Il debutto vero e proprio, però, è rappresentato da una partecipazione al Festival di Castrocaro, che “mi ha lanciato nel mare infinito della musica, nel quale si alternano cavalloni a momenti di calma piatta. A presentarmi fu Fabrizio Frizzi ed essere stato in qualche modo lanciato da lui è una delle cose di cui vado più orgoglioso. Era il 2011”.

REAZIONE A CATENA, I TRE ALLO SPIEDO OGGI 3 SETTEMBRE ANCORA CAMPIONI?/ Colpo di scena e addio!

Da quel momento la carriera di Vincenzo Capua è stato un crescendo ed è anche arrivata l’esperienza di ‘Edicola Fiore’, con Fiorello. Di lui l’artista ha detto: “Rosario è un mattatore, uno showman che ti irradia con la sua energia e sa tirare fuori il meglio da chi ha attorno a lui. Con me in quell’esperienza meravigliosa c’erano i Gemelli di Guidonia, che hanno poi vinto Tale e Quale Show”.

Monica Vitti: com'è morta e malattia/ Disturbo degenerativo simile all'Alzheimer

VINCENZO CAPUA: “ANNUNCIAI SUL PALCO LA NASCITA DELLA SECONDA FIGLIA DI FABRIZIO MORO”

Fra le altre cose, Vincenzo Capua vanta un solido legame d’amicizia con un altro grande protagonista della musica italiana, Fabrizio Moro: “Ho aperto per un paio d’anni i suoi concerti e – curiosità – mi sono esibito anche quando è nata Anita, la sua seconda figlia. Inizialmente era concordato che cantassi 20 minuti, ma alla fine ho dovuto tenere il palco per un’ora ,perché nel frattempo era nata la piccola e sono stato io a dare l’annuncio al pubblico. Fu bellissimo”.

Delitto Garlasco, Alberto Stasi "Non ho ucciso Chiara Poggi"/ "Si preoccupino tutti…"

Nella vita di Vincenzo Capua c’è “Claudia, la mia musa. È la compagna della mia vita, un amore bellissimo, intenso e passionale. Stiamo insieme da cinque anni e siamo alla costante ricerca di equilibri che devono regnare in una storia d’amore. Il matrimonio? Presto potrei chiederle di sposarmi…”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA