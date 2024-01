Vincenzo e Rosalia Casella, chi sono i genitori di Giucas Casella/ “Papà aveva 2 figli con un’altra donna…”

Giucas Casella: chi sono i genitori Vincenzo e Rosalia

Giucas Casella è uno dei personaggi televisivi più amati dal pubblico. L’illusionista ha conquistato tutti non solo per il suo talento, ma anche per la capacità di raccontarsi senza filtri lasciandosi andare anche a tutte le emozioni ed è ciò che ha fatto quando, nella casa del Grande Fratello vip, si è raccontato a 360 gradi svelando anche dettagli inediti della sua infanzia e della sua famiglia soffermandosi sul rapporto con papà Vincenzo e mamma Rosalia.

“Nasco nel 1949 in una famiglia modesta, dormivamo tutti in un lettone, in un camerone grande. Mia madre era sordomuta, mio padre faceva il muratore. Era sposato e aveva già due figli con un’altra donna, che ho conosciuto. Quando si poteva fare il documento a 12 anni, io non potevo portare il suo cognome, e sul mio c’era scritto “figlio di N.N.” (dicitura usata per indicare la non completa identificazione di una persona, ndr). Allora un uomo sposato non poteva avere figli in un’altra relazione e quindi io non avevo un nome. Non l’ho mai aperta quella tessera”, ha detto.

Giucas Casella e l’amore per mamma Rosalia

Giucas Casella è legatissimo alla sua famiglia e aveva un rapporto davvero speciale con mamma Rosalia che, un giorno, gli salvò anche la vita. “Ero piccolino e mia madre stava raccogliendo dei gelsi bianchi e io, giocando, sono cascato dentro un pozzo. Io urlavo, ma mia madre non poteva sentire, ma in qualche modo ha sentito il pericolo ed è venuta a salvarmi, quasi telepaticamente“, ha raccontato durante l’esperienza al Grande Fratello vip.

A 18 anni, poi, decise di lasciare la Sicilia e provare a realizzare i suoi sogni trovando anche il successo e, ricordando tutto ciò che è accaduto nella sua vita, svela un dettaglio sulla morte della madre: “Al tempo non c’era il telefono e mi arrivò un telegramma che mi distrusse, con la notizia della morte di mia madre. Era una donna speciale, mi coccolava sempre”.

