Vincenzo Malinconico/ Anticipazioni ultima puntata 10 novembre: addio ad Alessandra?

Vincenzo Malinconico, avvocato d’insuccesso: anticipazioni ultima puntata 10 novembre

Vincenzo Malinconico, avvocato d’insuccesso si prepara a salutare il pubblico di Rai1 con la quarta e ultima puntata, che vedremo in onda il 10 novembre. Più psicologo che avvocato, il personaggio, nato dalla penna di Diego De Silva e interpretato sullo schermo da Massimiliano Gallo, ha fatto divertire gli spettatori della rete ammiraglia, regalando serate di spensieratezza. Semi-avvocato, con una vita sentimentale complicata (divorziato da Nives, la quale ogni tanto va da lui quando ne ha voglia), e con due figli, Vincenzo intreccia una relazione con la bella avvocatessa Alessandra Persiano.

È arrivata l’ora di dire arrivederci a Vincenzo Malinconico, avvocato d’insuccesso, dato che una seconda stagione sarebbe già in cantiere. Intanto nel primo episodio che vedremo stasera, il numero 2×07 dal titolo Divorziare con stile, il nostro protagonista si occuperà del caso di Teicheué, il quale, interrogato dagli inquirenti, si ostina a ripetere d’essere stato incastrato. Spetterà quindi a Malinconico difenderlo. Intanto, il rapporto con Alessandra Persiano procede a gonfie vele, ma l’improvviso arrivo di Alf, piombato a casa di Vincenzo senza preavviso, riaccende le insicurezze della donna, stanca di essere sempre messa da parte a causa della famiglia di lui.

Anticipazioni Vincenzo Malinconico, avvocato d’insuccesso: ultima puntata su Rai1

Le anticipazioni sull’episodio 2×07 di Vincenzo Malinconico, avvocato d’insuccesso, svelano inoltre che Alessandra arriverà a prendere in seria considerazione la proposta di lavoro ricevuta da un importante studio legale di Milano, che potrebbe dare una svolta alla sua carriera. A complicare le cose, c’è Veronica Starace Tarallo, la bella moglie di un potente avvocato, che si presenta nello studio di Vincenzo per chiedergli di assisterla nella sua causa di separazione dal marito.

La serata con la fiction si conclude con l’episodio 2×08 intitolato Ritornerai (Yes I know my way), in cui vedremo come l’avvocato Starace Tarallo sia assolutamente determinato a vincere la causa di separazione contro sua moglie Veronica. Per giungere al suo scopo, arriva ad offrire a Malinconico una grossa somma di denaro, però lui in cambio deve rinunciare alla difesa. Veronica, dal canto suo, appare molto attratta da Malinconico, il quale però non ricambia: nei suoi pensieri e nel suo cuore c’è solo Alessandra.











