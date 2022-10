“Vincenzo Malinconico? Lavoriamo a seconda stagione”/ Diego De Silva: “Risultati ok”

Diego De Silva, autore dei romanzi da cui è tratto il personaggio di Vincenzo Malinconico, l’avvocato d’insuccesso interpretato da Massimiliano Gallo nella fiction in onda ogni giovedì sera su Rai Uno, è intervenuto telefonicamente ai microfoni di “Unomattina in Famiglia”, la trasmissione condotta da Tibero Timperi, Monica Setta e Ingrid Muccitelli. Lo scrittore non ha fatto mistero della sua soddisfazione, dopo la prima puntata della serie tv: “Quando quello che hai scritto diventa corpo, parole, gesti, c’è sempre una forma di spiazzamento e di emozione. Sono stato molto presente sul set con Massimiliano Gallo ed è stato un lavoro molto appassionante. Come autore devo dire che mi sento molto fortunato: non è facile trovare una corrispondenza del genere tra il personaggio della fiction e ciò che si è scritto”.

Il personaggio di Vincenzo Malinconico, ha spiegato De Silva, nasce “dall’idea di raccontare non il fallito, ma il perdente, cioè una persona che come tutti noi lavora e si impegna per mantenere la sua dignità in una vita difficile. Lui si sente a disagio come padre, come amante, come avvocato. È un precario dal punto di vista professionale e sentimentale e lui è affettuoso e molto capace di affrontare le sue relazioni. Malgrado lui non ci creda, finisce anche per essere amato”.

VINCENZO MALINCONICO, LO SCRITTORE DIEGO DE SILVA: “RISULTATI INCORAGGIANTI, SECONDA STAGIONE…”

Ancora a “Unomattina in Famiglia”, Diego De Silva ha risposto a una domanda formulatagli dai presentatori: cosa manca al “suo” Vincenzo Malinconico per essere felice? “Il nostro senso di felicità è legato al senso di colpa – ha asserito –. Ogni volta che siamo felici, una parte di noi si chiede dove sia il trucco, dove sia scritta la clausola da pagare. Malinconico in amore cerca di andare fino in fondo, è convinto che questo sentimento sia il modo migliore per rovinarsi la vita”.

Ma quale sarà il futuro della fiction Rai “Vincenzo Malinconico – Avvocato d’insuccesso”? Nonostante la serie abbia appena debuttato, i riscontri sono stati lusinghieri e Diego De Silva non ha nascosto quanto sta accadendo “dietro le quinte”: “Siamo già al lavoro per una seconda stagione, i risultati sono incoraggianti”.











