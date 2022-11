Vincenzo Malinconico 2 ci sarà?/ Anticipazioni: “Risultati incoraggianti”, parla Diego De Silva

Anticipazioni Vincenzo Malinconico 2 ci sarà? Cosa sappiamo

Vincenzo Malinconico 2 non è ancora stato annunciato, ma il pubblico, che nel corso delle settimane si è appassionato alle vicende del semi-avvocato dalla vita incasinata interpretato da Massimiliano Gallo, ci spera fermamente. Il personaggio tratto dalla penna di Diego De Silva ha conquistato fin da subito gli spettatori di Rai1 grazie alla sua goffaggine e alla sua passione con la quale si butta a capofitto nei casi legali che segue in tribunale. Malinconico piace anche al pubblico per la sua vita sentimentale fuori dagli schemi: divorziato da Nives, dalla quale ha avuto due figli, si frequenta con la bella collega avvocatessa Alessandra Persiano, una donna in gamba e intelligente, con la quale il protagonista vuole costruire un futuro.

Eppure tutto potrebbe essere messo in discussione nell’ultima puntata che chiude la prima stagione, in onda giovedì 10 novembre 2022 su Rai1. Infatti Malinconico avrà a che fare con l’avvocato Starace Tarallo, un osso duro, che lo ricatterà affinché rinunci alla difesa nella sua causa di divorzio. Il problema è che la moglie di Tarallo, Veronica, si prende una forte sbandata per Malinconico e ciò genera conflitto di interessi. Peccato che nella mente di Vincenzo ci sia solo una donna, ossia Alessandra! Il loro rapporto sarà in bilico proprio nel finale di stagione.

Vincenzo Malinconico 2? Per De Silva i risultati sono “incoraggianti”

Vincenzo Malinconico 2 è una possibilità da non escludere. L’avvocato “d’insuccesso” piace al pubblico di Rai1, e lo confermano i dati auditel: la prima puntata ha registrato il 23% di share a fronte di 4.123.000 mila spettatori. Le successive puntate sono calate in termini di ascolti, però si sono mantenute stabili con il 19% di share e i 3.400.000 mila spettatori all’incirca.

A darne ulteriore conferma è lo stesso autore dei romanzi da cui la fiction è tratta, Diego De Silva. Ospite al programma Unomattina in Famiglia, lo scrittore ha svelato dei lavori in corsi per la seconda stagione di Vincenzo Malinconico: “Siamo già al lavoro per una seconda stagione”, ha ammesso, prima di rivelare: “I risultati sono incoraggianti”, riferendosi ovviamente al responso del pubblico di Rai1.

