Vincenzo Montella fermato da uno steward prima di Turchia-Portogallo/ Ct dimentica il pass e si spazientisce

Un siparietto non troppo piacevole ha visto protagonista Vincenzo Montella, commissario tecnico della Turchia, prima della partita contro il Portogallo valida per la fase a gironi degli Europei 2024. L’allenatore è stato infatti fermato da uno steward nell’area pullman nello Stadio, poiché aveva dimenticato di mettere al collo il pass, probabilmente lasciandolo sul mezzo di trasporto. È così che dopo essersi frugato nelle tasche e non avere trovato il prezioso oggetto, ha indicato lo staff alle sue spalle per ribadire che era un esponente della Nazionale.

FORMAZIONI SCOZIA UNGHERIA/ Quote: dopo Porteous, Clarke perde anche Tierney (Europei 2024, 23 giugno)

L’addetto alla sicurezza dell’impianto non ha voluto sentire ragioni ed è stato ferreo nel suo compito, fermandolo e chiedendogli di mostrare l’accredito. È così che un membro dello staff della Turchia è stato costretto a recuperare il pass e a fornirlo al commissario tecnico. Vincenzo Montella, come dimostra il video pubblicato dalla Gazzetta dello Sport, a quel punto si è mostrato un po’ scocciato e ha sventolato in faccia allo steward il suo pass, facendogli notare di non essere esattamente l’ultimo arrivato prima di indirizzarsi verso il campo.

FORMAZIONI SVIZZERA GERMANIA/ Quote, Deniz Undav pronto per una maglia da titolare (Europei 2024, 23 giugno)

Vincenzo Montella, dopo l’inconveniente con lo steward anche la sconfitta della Turchia

Per Vincenzo Montella l’inconveniente con lo steward dell’area pullman per il pass non è stata tuttavia l’unica nota amara della serata, dato che la sua Turchia è caduta sotto i colpi del Portogallo: la gara degli Europei 2024 è terminata sul risultato di 0-3, coi suoi uomini che non sono mai riusciti a mettere in difficoltà gli avversari. Poco male però per la Nazionale turca, che al momento è seconda nella classifica del Gruppo F proprio alle spalle di Cristiano Ronaldo e compagni. Il tutto grazie alla vittoria maturata nella prima giornata contro la Georgia, anche se l’esito finale del girone dipenderà da quanto accadrà nella gara contro la Repubblica Ceca in programma mercoledì 26 giugno. L’obiettivo ovviamente è quello di superare il turno.











© RIPRODUZIONE RISERVATA