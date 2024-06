Europei 2024, le partite di oggi/ Il Portogallo, Montella e la prima assoluta per la Georgia (18 giugno)

EUROPEI 2024, LE PARTITE DI OGGI

Sono soltanto due le partite che oggi vivremo agli Europei 2024: questo perché, come abbiamo già spiegato, si conclude la prima giornata nella fase a gironi, ci sono solo quattro nazionali che devono ancora fare il loro esordio nella manifestazione e sono quelle che compongono il girone F. Di conseguenza, la Uefa ha organizzato questo martedì 18 giugno con due gare: Turchia Georgia si giocherà alle ore 18:00 mentre Portogallo Repubblica Ceca alle ore 21:00, di fatto “salta” il match delle ore 15:00 e così domani, quando avrà inizio la seconda giornata, si partirà con le 24 nazionali che avranno giocato solo una volta.

Risultati Europei 2024, classifica girone F/ Diretta gol live score delle partite (1^ giornata, 18 giugno)

Il calendario ripartirà poi con la stessa formula delle tre partite per ogni giorno, con le tre fasce orarie distinte; ricordando che giovedì sarà il giorno della seconda gara dell’Italia, l’attesissimo big match contro la Spagna, possiamo nel frattempo concentrarci su quello che eventualmente succederà oggi in campo, perché abbiamo tanta carne al fuoco e parecchi argomenti di cui potremmo parlare con le quattro nazionali che devono ancora rivelarsi, ciascuna con i suoi obiettivi che in certi casi non collimano, ma tutte con la volontà di fare bene nel corso degli Europei 2024.

Formazioni Turchia Georgia/ Quote, Montella punta su Kenan Yildiz? (Europei 2024, 18 giugno)

UNA BIG E UNA PRIMA ASSOLUTA

Nelle partite di oggi, martedì 18 giugno, agli Europei 2024 spiccano soprattutto due nazionali. Una è la Georgia, unica esordiente assoluta nella competizione: mai questa squadra era riuscita a qualificarsi per la fase finale di una grande competizione, lo ha fatto adesso e chiaramente punta agli ottavi di finale anche se sa che sarà difficile. Nel suo girone F tra le altre c’è il Portogallo, una big che ha già vinto gli Europei (nel 2016) e che ora inizia di fatto il nuovo ciclo targato Roberto Martinez, un CT a caccia di riscatto dopo aver fatto benino con il Belgio, condotto al terzo posto ai Mondiali ma senza riuscire a fare quel salto di qualità che in molti si sarebbero attesi.

Diretta Turchia Georgia/ Streaming video tv: Montella vs l'esordiente a sorpresa (Europei 2024, 18 giugno)

Le altre due nazionali che vedremo all’opera oggi agli Europei 2024 sono la Turchia e la Repubblica Ceca: la prima è allenata da Vincenzo Montella e dunque possiamo dire di sentirla leggermente più “vicina” (magari ci sarà una sorta di derby nelle prossime fasi), la seconda tre anni fa aveva raggiunto i quarti di finale in maniera sorprendente e vuole ripetersi, nella consapevolezza che almeno superare il girone sia decisamente alla portata. Attenzione però alle sorprese: ieri la Slovacchia ha battuto il Belgio, Francia e Inghilterra hanno faticato non poco e dunque agli Europei 2024 possono succedere cose poco pronosticabili, tra poco i campi ci diranno di più sulle partite di oggi.











© RIPRODUZIONE RISERVATA