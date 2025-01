Vincenzo Nappi muore in Un passo dal cielo 8? Vittima di un agguato in cui rischia la vita

Le anticipazioni Un passo dal cielo 8 svelano che parte con tantissimi colpi di scena la nuova stagione della fiction di Rai1 con protagonista Giusy Buscemi, Enrico Ianniello e Marco Rossetti. La prima puntata ruoterà al centro della misteriosa scomparsa di Sara Fontolan ed ad indagare saranno l’ispettrice Manuela Nappi con Nathan ma le indagini sin da subito si mostreranno più complicate del previsto fino al drammatico epilogo: la giovane verrà trovata morte nella sua grotta.

Manuela e Nathan continueranno le indagini aiutate dal vice questore Vincenzo Nappi (Enrico Ianniello). Tuttavia, proprio durante le indagini ci sarà un colpo di scena choc: il vicequestore rimarrà vittima di un agguato. Nel dettaglio lui e Nathan finiranno vittime di un agguato e mentre il secondo ne uscirà illeso, il vicequestore verrà colpito in pieno. Immediatamente soccorso verrà trasportato in ospedale dove le sue condizioni sin da subito appariranno gravi. Angosciati e preoccupati per lui ci saranno oltre alla sorella Manuela e Nathan soprattutto la fidanzata Carolina (Serena Iansiti). Vincenzo muore in Un passo dal cielo 8? Ed inoltre, chi gli ha sparato e perché?

Un passo dal cielo 8 anticipazioni: Vincenzo si sveglia dal coma ma rischia di rimanere paralizzato

E non è tutto perché dalle anticipazioni Un passo dal cielo 8 si scopre che la situazione del vice questore Vincenzo Nappi rimarrà per molto tempo critica. La più preoccupata di tutti sarà la sua fidanzata Carolina con la quale aveva litigato poco prima, Vincenzo Nappi muore in Un passo dal cielo 8? Per fortuna no. Il vicequestore si risveglierà trovando al suo capezzale la compagna Carolina ma la felicità durerà poco perché dopo il risveglio Vincenzo capirà di aver perso la sensibilità alle gambe e rischierà di rimanere paralizzato. L’evento drammatico sconvolgerà la vita della famiglia Nappi e questa volta sarà Manuela a proteggere Vincenzo, e non il contrario. E soprattutto saranno tanti i nuovi interrogativi che porterà con se: chi ha sparato al vice questore e perché? Per saperlo non resta che seguire le nuove puntate di Un passo dal cielo 8.