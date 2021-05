Vincenzo Nibali al Giro d’Italia 2021/ Lo Squalo conferma: “Ci sarò”

Vincenzo Nibali sarà al via del Giro d’Italia 2021, che scatterà sabato da Torino. Era la notizia che tutti gli appassionati e tifosi italiani di ciclismo attendevano dal 14 aprile scorso, giorno della frattura composta del radio del polso destro causata da una caduta in allenamento. Un inconveniente tutto sommato abbastanza banale, ma che a meno di un mese dalla partenza del Giro d’Italia 2021 aveva messo seriamente a rischio la presenza alla Corsa Rosa di Vincenzo Nibali, che però si è messo immediatamente al lavoro per recuperare e oggi tramite i propri profili social ha potuto finalmente dare il sospirato annuncio: al Giro d’Italia 2021 non mancherà dunque Vincenzo Nibali. Lo Squalo di Messina si è affidato a un messaggio molto semplice: “Finalmente, posso dirlo!”, con uno squalo e taggando il profilo ufficiale del Giro d’Italia, accompagnato da un brevissimo video con le parole più attese, cioè “Ciao ragazzi, ci vediamo al Giro”. La sua Trek-Segafredo aveva annunciato gli altri sette selezionati (Brambilla, Ciccone, De Kort, Ghebreigzhabier, Mollema, Mosca e Moschetti) nei giorni scorsi e oggi ha potuto a sua volta ufficializzare: l’ottavo sarà lo Squalo.

Maglia Bianca Intimissimi Giro d'Italia 2021/ “Messaggio di positività e di fiducia”

VINCENZO NIBALI UFFICIALIZZA LA PRESENZA AL GIRO D’ITALIA 2021

Vincenzo Nibali correrà il Giro d’Italia 2021 dunque: lo Squalo ha avuto il via libera dopo l’ultima visita stamattina dal dottor Tami, che l’aveva operato nella clinica di Lugano dopo la caduta il 14 aprile in allenamento. La frattura composta del radio del polso destro si sta ricomponendo, come evidenziato dalla radiografia. La condizione non può essere perfetta e di conseguenza per il messinese, 36 anni, sarà un Giro sicuramente difficile, ma la voglia di non arrendersi è stata fortissima e l’obiettivo sarà quello di andare in crescendo, mettendo nel mirino un Giro d’Italia comunque da protagonista e più avanti le Olimpiadi di Tokyo, dove Nibali proverà a conquistare l’oro che a Rio 2016 sfumò sul più bello. Vincenzo Nibali si è allenato per nove giorni a Livigno, dove lo ha accompagnato la sua famiglia, il polso destro protetto da uno speciale tutore in carbonio modellato sul suo manubrio e preparato da Fabrizio Borra, il fisioterapista prima di Pantani e poi di Alonso. Su e giù tra i passi del Foscagno e del Bernina per prepararsi al meglio per la Corsa Rosa che ci terrà compagnia da sabato 8 maggio fino a domenica 30 maggio.

Vincenzo Nibali, frattura del radio: Giro d'Italia a rischio/ "Farò l'impossibile..."

LEGGI ANCHE:

Diretta presentazione Giro d'Italia 2021/ Percorso, tutte le tappe: Zoncolan e Pordoi

© RIPRODUZIONE RISERVATA