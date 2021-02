Diretta presentazione Giro d’Italia 2021/ Streaming video Rai: tappe e percorso

DIRETTA PRESENTAZIONE GIRO D’ITALIA 2021: SI PARTE DA TORINO L’8 MAGGIO!

Ecco il momento tanto atteso da tutti gli appassionati di ciclismo, oggi mercoledì 24 febbraio 2021 è il giorno della presentazione del Giro d’Italia 2021, l’edizione numero 104 della quale dunque fra poche ore conosceremo il percorso completo e tutte le tappe. Notevolmente in ritardo rispetto al solito per tutte le difficoltà legate alla pandemia di Covid che nel 2020 ha fatto slittare il Giro ad ottobre poi vinto dal britannico Tao Geoghegan Hart, è dunque ancora più grande l’attesa per la presentazione che ci svelerà il Giro d’Italia 2021, del quale per ora sappiamo che comincerà sabato 8 maggio da Torino, per terminare domenica 30 maggio. Salvo imprevisti dunque si tornerà alla tradizionale collocazione nella tarda primavera, con il Piemonte che avrà un ruolo molto importante: è stata infatti già presentata la Grande Partenza, che avrà luogo appunto dal capoluogo Torino con una cronometro individuale e che coinvolgerà tutto il Piemonte grazie alle due tappe successive. Si sa inoltre che si tornerà in Piemonte pure per l’arrivo della 19^ tappa e la partenza della 20^ (penultima), poi il Giro dovrebbe terminare in Lombardia, con Milano dunque sede quasi certa dell’arrivo finale del Giro d’Italia 2021.

DIRETTA PRESENTAZIONE GIRO D’ITALIA 2021 STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE L’EVENTO

La presentazione del Giro d’Italia 2021 sarà visibile in diretta tv in chiaro per tutti su Rai 2 oggi pomeriggio dalle ore 16.00 fino alle 17.00 dagli studi Rai di Corso Sempione a Milano, dunque sarà disponibile gratuitamente per tutti anche in diretta streaming video tramite il sito e l’app di Rai Play. Inoltre, tutte le informazioni e il percorso saranno naturalmente pubblicate anche sul sito Internet e sui profili social ufficiali del Giro d’Italia. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DELLA PRESENTAZIONE SU RAI2

PRESENTAZIONE GIRO D’ITALIA 2021: TAPPE, PERCORSO E PARTECIPANTI

Nel giorno della presentazione del Giro d’Italia 2021, possiamo allora fare il punto su tutto ciò che già sappiamo della prossima Corsa Rosa: sabato 8 maggio l’uomo più atteso sarà naturalmente Filippo Ganna, tra i grandi favoriti per vestire la prima maglia rosa al termine di una cronometro individuale di 9 km a Torino. Domenica 9 maggio la seconda tappa andrà da Stupinigi a Novara per 173 km che dovrebbero essere perfetti per i velocisti e offrirci il primo sprint di gruppo del Giro d’Italia 2021, mentre lunedì 10 maggio la terza tappa Biella Canale di 187 km sarà più mossa e adatta dunque a scattisti e uomini da classiche. Come accennato, il Piemonte tornerà protagonista pure nel finale del Giro d’Italia 2021, perché la diciannovesima tappa ci proporrà un arrivo in salita all’Alpe di Mera mentre la ventesima partirà da Verbania. Si conoscono anche i nomi delle 23 squadre partecipanti: RCS Sport infatti qualche giorno fa ha reso note le tre wild-card, assegnate a Bardiani Csf Faizanè, Eolo-Kometa e Vini Zabù, che si aggiungono così ai 19 team del World Tour e alla Alpecin-Fenix, iscritta di diritto in quanto prima nella classifica UCI ProTeams 2020. Tra i nomi più attesi del Giro d’Italia 2021, oltre a Ganna ci saranno Vincenzo Nibali e altri pretendenti illustri alla classifica generale come Egan Bernal e Remco Evenepoel, Simon Yates e Thibaut Pinot, Mikel Landa e Domenico Pozzovivo, Bauke Mollema e Romain Bardet, mentre tra i velocisti possiamo ricordare Elia Viviani, Giacomo Nizzolo, Fernando Gaviria e Caleb Ewan, oltre naturalmente a Peter Sagan.



