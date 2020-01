Vincitore Bake Off Italia All Stars Battle, chi è?/ Riccardo Pagni è il favoritissimo

Stasera sapremo il nome del vincitore di Bake Off Italia All Stars Battle. La trasmissione di Real Time giunge all’epilogo e ci dirà chi avrà la meglio tra i partecipanti delle precedenti stagioni. Il favoritissimo è anche il più giovane Riccardo Pagni che ha preso parte alla settima edizione e che è nella squadra gialla capitanata da Damiano Carrara. Dopo un inizio complicato il ragazzo è riuscito a imporsi grazie alla sua tecnica e anche a un gusto al di sopra della media. Sarà interessante se riuscirà a sfruttare questa occasione, dimostrando di essere maturato dalla sua avventura nell’edizione tradizionale di Bake Off.

Vincitore Bake Off Italia All Stars Battle, chi è? Clelia D’Onofrio assente, ma…

Clelia D’Onofrio non potrà guardare dal vivo chi sarà il vincitore di Bake Off Italia All Stars Battle, ma comunque nella finale la donna sarà rappresentata da Malindi Donvito e Tony Anania. La prima viene dalla quinta edizione ed è stata aggregata alla squadra rosa di Ernst Knam, mentre la seconda, reduce anche lei dalla stagione numero cinque, è stata assegnata a Damiano Carrara nella squadra gialla. Chissà che tra loro due possa arrivare il nome del pasticcere che trionferà sotto il tendone stasera. Intanto aspettiamo anche di sapere ulteriori informazioni sullo stato di salute di Clelia D’Onofrio.

