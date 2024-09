Bake off Italia 2024, anticipazioni quarta puntata su Real Time

Oggi, 27 settembre 2024, va in onda su Real Time la quarta puntata di Bake Off Italia 2024. Benedetta Parodi torna alla conduzione della gara degli aspiranti pasticceri, rimasti in 13 dopo la prima eliminazione della scorsa settimana. Anche in questa puntata i concorrenti dovranno affrontare tre prove, che saranno poi giudicate da Ernst Knam, Tommaso Foglia e Damiano Carrara.

Dopo la prima prova creativa, nel corso della seconda prova, entrerà però nuovamente in scena il maestro Iginio Massari. Sarà lui a scegliere il dolce da replicare durante la prova tecnica, dando dei consigli ai concorrenti e, poi, giudicando il risultato che porteranno sul bancone di Bake off Italia 2024. Infine, i concorrenti dovranno mettersi alla prova con una terza e decisiva prova a sorpresa, decisa dal trio di giudici.

Anticipazioni Bake Off Italia 2024: le tre prove e la diretta streaming

Per la prova creativa, i concorrenti di Bake Off Italia ritorneranno indietro nel tempo ai pomeriggi a casa, quando mangiavano la merendina fatta o acquistata dalla mamma. Dovranno perciò creare la loro versione della merendina preferita, facendo colpo sui giudici. Per la prova tecnica, Iginio Massari li metterà alla prova con una Red Velvet a forma di cuore, che i concorrenti dovranno però tagliare a zig zag e sagomare in modo perfetto. Per la terza prova, invece, gli aspiranti pasticceri di Bake Off Italia 2024 dovranno creare la torta per il loro ottantesimo compleanno, ispirando ai sogni che hanno per la loro vecchiaia.

Alla fine delle tre prove, il migliore conquisterà il grembiule blu mentre il peggiore sarà definitivamente eliminato e dovrà abbandonare il tendone di Bake Off. Ricordiamo che la quarta puntata di Bake Off Italia 2024 è visibile su Real Time, a partire dalle 21.20 circa, ma è anche disponibile in streaming sul sito del canale. Chi ha a disposizione un abbonamento su Discovery+, ha già disponibili gli episodi lì.