VINCITORE BALLANDO CON LE STELLE 2023, CHI E’?/ 5^ posto per Giovanni Terzi, Sara Croce e Rosanna Lambertucci

Finale Ballando con le stelle 2023: eliminati Giovanni Terzi, Rosanna Lambertucci e Sara Croce

L’esperienza a Ballando con le stelle 2023 di Giovanni Terzi con Giada Lini, Rosanna Lambertucci con Simone Casula e Sara Croce con Luca Favilla si è conclusa a metà della puntata finale dello show di Milly Carlucci. Dopo le esibizioni di tutt’e e sette le coppie in gara senza non troppo soprese dalla combinazione dei voti dei giurati e della loro classifica sommati ai voti social hanno decretato l’eliminazione delle tre coppie.

Si sono classificati a pari merito al quinto posto le coppie Rosanna Lambertucci con Simone Casula, prima eliminata di edizione e ritornata in gara grazie al ripescaggio, Sara Croce con Luca Favilla che ha faticato ad emergere ed imporsi e Giovanni Terzi con Giada Lini, che è stato sempre stroncato da Guillermo Mariotto e che ha vinto il premio degli spareggi ‘Maurizio Aiello’

(Agg. Liliana Morreale)

Chi è il vincitore di Ballando con le stelle 2023? I finalisti ed il pronostico

Sabato 23 dicembre andrà in onda la finale di Ballando con le stelle 2023 e si scoprirà quale tra le sette coppia in gara sarà la coppia vincitrice. A contendersi la vittoria sono le coppie formate da Simona Ventura con Samuel Peron, Wanda Nara con Pasquale La Rocca, Lorenzo Tano con Lucrezia Lando, Sara Croce con Luca Favilla, Giovanni Terzi con Giada Lini ed infine Rosanna Lambertucci con Simone Casula, quest’ultima coppia eliminata dal televoto ma salvata dalla Wild Card di Sara Di Vaira e Simone Di Pasquale parte con una penalità di -20 punti.

Si sta per concludere Ballando con le stelle 2023 e poco prima della finalissima non mancano i pronostici su chi sarà la coppia vincitrice. Favorite alla vittoria ci sono due donne da una parte Wanda Nara e dall’altra Simona Ventura. La showgirl argentina e procuratrice calcistica sin dalla prima puntata di questa edizione dello show di Milly Carlucci, in coppia con il suo maestro Pasquale La Rocca, ha dimostrato di essere portata per il ballo avendo talento, tecnica ma soprattutto grinta e voglia di farcela. Wanda Nara ha conquistato e messo d’accordo tutta la giuria formata dalla presidente Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli, Guillermo Mariotto, Fabio Canino e Ivan Zazzaroni.

Anche SuperSimo, però, ha convinto ugualmente tutti i giurati e conquistato il pubblico. Simona Ventura in coppia con Samuel Peron ha fatto un percorso impeccabile e si è confessata a cuore aperto durante le varie puntate dello show dalla proposta di matrimonio in diretta del compagno Giovanni Terzi fino al drammatico racconto del suo passato quando ha subìto violenza psicologica e rischiato la depressione.

Simona Ventura e Wanda Nara possibili vincitrici a Ballando con le stelle 2023: ma spunta Lorenzo Tano

Papabili vincitrici di Ballando con le stelle 2023 sono le coppie formate da Simona Ventura con Samuel Peron e Wanda Nara con Pasquale La Rocca. Tuttavia se fino a qualche settimana fa era quasi certo che la finale sarebbe stata un testa a testa tra la conduttrice e la showgirl argentina puntata dopo puntata ha conquistato l’affetto del pubblico e la stima della giuria un outsider: Lorenzo Tano. Il figlio di Rocco Siffredi e di Rozsa Tazzi ha sovvertito tutti i pregiudizi che si potevano avere sul figlio di un pornostar. Timidissimo ed educato nel corso della sua esperienza a Ballando 2023 ha dimostrato di avere sani valori e principi e poi la storia d’amore scoccata con la sua maestra Lucrezia Lando ha conquistato il pubblico tanto che per i siti di scommesse potrebbe non solo arrivare sul podio ma anche scalzare dal gradino più alto le super favorite.

Fuori dal podio dei vincitori di Ballando con le stelle 2023, infine, dovrebbero classificarsi le altre coppie, Teo Mammucari, in coppia con Anastasia Kuzmina, che con la sua simpatica e l’irriverenza ha sicuramente movimentato quest’edizione dello show. Giovanni Terzi con Giada Lini e Rosanna Lambertucci con Simone Casula. Quest’ultima alla soglia degli ottant’anni ha dimostrato che tutto è possibile con determinazione e forza di volontà.











