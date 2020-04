Vincitore circuito ballo Amici 2020/ Chi è? Nicolai pronto a battere Javier…

CHI E’ IL VINCITORE DEL CIRCUITO BALLO DI AMICI 2020?

Mai come quest’anno siamo in dubbio su chi sarà il vincitore del circuito ballo di Amici 2020. La sfida finale per i ballerini si è spinta fino alla finalissima di oggi e a competere per la vittoria finale sono i discussi Nicolai e Javier. Sono loro che questa sera dovranno prendersi a colpi di coreografie sperando di portare a casa il primo posto nel proprio circuito e poi competere per la vittoria finale scontrandosi con Giulia e Gaia o, al massimo, con una delle due che rimarrà in gara dopo i primi scontri. Secondo alcuni i due ballerini potrebbero scontrarsi proprio ad inizio puntata mentre altri sono pronti a scommettere che uno dei due potrebbe addirittura salire sul podio magari ad uno dei primi due posti. Sarà così? Lo scopriremo solo questa sera durante la finalissima di Amici 2020.

NICOLAI PRONTO A VINCERE TUTTO AD AMICI 2020?

Non è la prima volta che sentiamo parlare del vincitore del circuito ballo di Amici 2020. Già nelle scorse settimane, dopo l’uscita di Valentin, si è parlato spesso della possibilità di vedere Javier e Nicolai allo scontro. In particolare, proprio l’ultimo arrivato nella scuola, ha pensato molto spesso a come chiudere in bellezza il suo percorso nella scuola e alla possibilità che proprio lui, che ha sempre girato il mondo rinunciando a tutto e tutti, anche alla sua famiglia, potrebbe portare a casa la vittoria finale. Dall’altra parte c’è Javier, da sempre elegante e molto versatile, tant’è che nei giorni scorsi si è parlato addirittura della possibilità che proprio lui sia il prossimo ballerino ad arricchire il parterre dei ballerini professionisti del programma. Alla luce di quello che succede nella sua vita privata e alla sua voglia di provarci un po’ con tutte, però, potrebbe rimanere fuori dai giochi per un po’. Il resto lo scopriremo nella finalissima di oggi.



